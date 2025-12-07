Puolustaja Eemil Viro nousee mukaan Leijonien EHT-joukkueeseen ensi viikon Sveitsin-turnaukseen. Santtu Kinnunen jää pois kokoonpanosta.
Maajoukkuekomennus on Viron uran ensimmäinen. 23-vuotias puolustaja pelaa SHL:ssä Malmö Redhawksissa. Hän on kauden 26 ottelussa iskenyt 2+6=8 tehopistettä.
Viro palasi kuluvalla kaudella Eurooppaan. Hän kiekkoili kolme edellistä sesonkia AHL:ssä Grand Rapids Griffinsin riveissä. Detroit Red Wingsin vuoden 2020 varaus ei saanut vyölleen NHL-otteluita.
Viro on TPS:n juniorimyllyn kasvatti. Hän on edustanut aiemmalla urallaan turkulaisseuraa kolmen kauden ajan.
Kinnusen poisjäännin syynä on Jääkiekkoliiton tiedotteen mukaan loukkaantuminen.
Suomi avaa EHT-turnauksen torstaina 11. joulukuuta Tshekkiä vastaan. Kyseinen ottelu pelataan Tshekin Liberecissä, jonka jälkeen Leijonat kohtaa Sveitsin ja Ruotsin Zürichissä.