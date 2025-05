Carolinalla järkyttävä tilasto – valmentajalta raju tilitys pelaajilleen: "Niin ei voi tapahtua"

Sebastian Ahon ja Jesperi Kotkaniemen edustaman Carolina Hurricanesin tilanne on hälyttävä. Se on jälleen kerran häviämässä itäisen konferenssin finaalit niin sanotusti pystyyn.

Panthers on tehnyt jokaisessa konferenssifinaalissa vähintään viisi maalia, eikä Carolinalta vaikuta löytyvän mitään sen finaalipaikan estämiseksi.

Hurricanesin saldo pidemmältäkin ajalta on säkkipimeä: se on hävinnyt viimeisestä 15 itäisen konferenssin finaaliottelustaan jokaisen. Tilasto on mädäntynyt vuodesta 2009 lähtien ja Rod Brind'Amour on ollut mukana tappioista jokaisessa: neljässä pelaajana, 11 päävalmentajana. Häviöistä seitsemän viimeisintä on aiheuttanut juuri Panthers.

Sunnuntaiaamun kolmannen ottelun jälkeen energisenä tunnetun seuraikonin vastaukset takertuivat jo kurkkuun, eivätkä suojatitkaan pysyneet koskemattomina.

– Kokoonpanomme neljä tulokaspelaajaa eivät voi kuulua joukkueen parhaimmistoon, Brind'Amour sanoi ottelun jälkeen.

– Niin ei voi tapahtua. On muutama kaveri, jotka eivät mielestäni tulleet pelaamaan siten kuin heidän tulisi pelata tähän aikaan vuodesta. Ei voi olla niin, että Jordan Staal ja Martinook ovat parhaat pelaajamme. Se ei voi aina olla niin. Ja he ovat joka ilta. Tarvitsimme joiltakin pelaajilta enemmän.

Rod Brind'Amourin olisi tehtävä joukkoineen historiaa: yksikään joukkue ei ole NHL:n historiassa noussut konferenssifinaaleissa 0–3-tilanteesta voittoon.

Brind'Amour ei yksilöinyt kritiikkiään, mutta Taylor Hallista, Sebastian Ahosta ja Seth Jarvisista koostunut Carolinan ykkösketju on jäänyt jatkuvasti tasostaan vajaaksi.

Kolmikko ei iskenyt maaleja, mutta sitä vastaan tehtiin kaksi ja ketjun ollessa jäällä vastustaja loi 17 maalipaikkaa trion värkkäämää kuutta vastaan. Myös Staal-Martinook-Stankoven-ketjua vastaan lyötiin kaksi maalia, mutta näiden muut tilastot olivat suotuisammat.

Erityisen huonossa valossa esiintyi läpi illan huolimattomasti kiekon kanssa toiminut puolustaja Dmitri Orlov.

– Pelasimme paremmin ja sitten vain annoimme kiekkoja pois. Se ei ole tapaistamme. Kukaan ei tee sellaista. Olen aika yllättynyt. Et voi tehdä sitä koskaan. Sellainen kostautuu harjoituspelissä, mutta tuota joukkuetta vastaan se kääntyy ylivoimahyökkäykseksi ja voit unohtaa kaiken muun, Brind'Amour ihmetteli.

Neljäs konferenssifinaali on ohjelmassa varhain Suomen aikaa tiistaiaamuna Floridassa.