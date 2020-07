Murtautujat tuhosivat törkeästi Emilian, 14, kesäkioskia – tuhosivat kalusteet, varastivat rahat ja pilasivat ruoat: "Mitä tekijöiden päässä oikein liikkuu?"

Yllä olevalta videolta voi nähdä kuinka kioskin lukko on hajotettu ja ovi väännetty auki. Myös sähköt oli katkaistu, mikä aiheutti kahvilatuotteiden pilaantumisen. Lisäksi kassasta oli viety pieni määrä rahaa.

– Aiemminkin on ollut pieniä tuhotöitä. Sähköt on otettu pois, riippukeinut ja tuoleja varastettu sekä kerran asiakas maksoi väärennetyllä 50 euron setelillä, Emilia listaa.

– On kyllä vähän haikea ja surullinen fiilis. Ei se kovin kivalta tunnu, Emilia kertoo.

– On tosi surullista. Mietin mitä tekijöiden päässä oikein liikkuu, Strandman lisää.

Ihmisten välinpitämättömyys ympäristön viihtyvyyttä kohtaan ihmetyttää Strandmania. Hän on sopinut Mikkelin kaupungin kanssa, että he huolehtivat myös kioskialueen siisteydestä.

– Kaikki paperit ja tupakantumpit heitetään siihen, missä satutaan olemaan. Vaikka roskiksia on runsaasti, jostain syystä jätteet eivät silti löydä tietään sinne. Pystytimme kioskin ja riippukeinot yhteiseksi hyväksi, mutta kaikki eivät halua sen puolesta kantaa vastuuta.

Positiivisesti kohti tulevaa – "Huomenna on uusi päivä"

Suurimmaksi osaksi Emilia on työskennellessään saanut positiivista palautetta, ja mikkeliläiset ovat ottaneet kioskin ilolla vastaan.

– Huomenna on kuitenkin uusi päivä ja silloin laitetaan taas kioski pystyyn.

Strandman teki asiasta rikosilmoituksen ja poliisit ovat ottaneet DNA-näytteitä kioskin sisältä. Myös vihjeitä mahdollisista tekijöistä on tullut.

Lisäksi Strandman julkaisi kuvia kioskiin murtautumisesta sosiaaliseen mediaan, joka on poikinut paljon avunantoja.

– Sosiaalisesta mediasta on tällaisissa tilanteissa hyötyä. On ollut todella liikuttavaa, kuinka ihmiset ovat myötäeläneet. Osa kerkesi jo tuoda uusia kahvilakalusteita kioskille, osa on jopa lahjoittanut rahaa.