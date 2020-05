Jonotuskansa villiintyi Oulussa – ihmiset jonottivat ilmaista ruokaa tien täydeltä, 1000 annosta savuporokiusausta vietiin hetkessä käsistä

Oulussa nautitaan ensimmäisistä kunnon kevätpäivistä ja aurinko paistaa täydeltä taivaalta. On arkinen torstaiaamupäivä, mutta Oulun Haapalehdon Korpitiellä käy poikkeuksellinen kuhina, sillä paikallinen yritys Kauppurin Lounas on ilmoittanut jakavansa ilmaiseksi tuhat annosta savuporokiusausta.

Oululaiset ystävykset Sirpa Kaijanen (keskellä) ja Anna-Liisa Väänänen (oikealla) innostuivat hakemaan ilmaista savuporokiusausta. Ilo on käsin kosketeltavaa, kun korona-aikaan järjestetään hauskoja tapahtumia. Puolestaan Johanna Kiviniemi (vasemmalla) ahkeroi aamusta asti, jotta tapahtuma saatiin järjestymään.

Tien vasemmassa laidassa kulkevalle pyörätielle on sinnekin muodostunut jo ihmisletka. Ilmaiselle ruoalle on selvästi kysyntää.

Kauppurin Lounaan omistaja Teemu Tapio kertoo, että tuhannen savuporokiusauksen valmistaminen on vaatinut häneltä ja yrityksen työntekijöiltä melkoisen rutistuksen. Valmistelut on tehty ennakkoon, mutta itse kokkaaminen torstaiaamuna.

– Nyt on aika helpottunut olo, Tapio toteaa hieman ennen tapahtuman alkua.

Tarkat ohjeet

Kun kello lyö kaksitoista ja jakaminen alkaa, autojono ulottuu jo pitkän tien mutkan taakse. Jono on valtava.

Tämä on tarkoituskin. Isopoussu kertoo tehneensä tiiviisti yhteistyötä poliisin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa, jotta tapahtuma voitaisiin järjestää turvallisesti, koronan aiheuttamat rajoitteet huomioiden.

Kaikki jakajat on ohjeistettu puuttumaan tilanteeseen, jos näyttäisi siltä, etteivät ihmiset noudattaisi turvavälejä. Ongelmia ei kuitenkaan synny.

Jalankulkijoille ruokaa jakava Johanna Kivioja kertoo, että alun ruuhkasta huolimatta tapahtuma on sujunut rauhallisesti. Ihmiset odottavat omaa vuoroaan ja jatkavat matkaansa.

Vaikka väki on yhtä aurinkoista kuin sää, harva haluaa pysähtyä juttelemaan saati kuvattavaksi. Koronapelolla tätä ei kuitenkaan perustele kukaan.

– Me oululaiset vaan ollaan tämmöisiä, eräs naurahtaa kieltäytyessään haastattelusta, mutta kiittelee kuitenkin tapahtumaa.

”Ihana saada toisten tekemää ruokaa”

Koronakriisi vaikutti hyvin paljon Kauppurin Lounaan toimintaan, sillä yritys on perinteisesti toimittanut ruokaa oululaisille päiväkodeille, mutta koronakriisin myötä tilausmäärät ovat romahtaneet 65 prosentilla.

Nyt tilannetta on yritetty paikata kotiruoan tilauspalvelulla, jossa ihmiset ovat voineet tilata ruokalistalta löytyvää ruokaa ennakkoon. Idea syntyi, kun Päivi Isopoussu jäi kotiin perheen lasten kanssa. Kotikoulun, ruoanlaiton ja muiden kotitöiden yhdistelmä osoittautui loputtomaksi työmaaksi.

– Tiskikone lauloi koko ajan. Ajattelin, että tämä on täysin järjetöntä, ihan täysi työpäivä! Ja että varmaan joku muukin ajattelee samalla tavalla. Samaan aikaan yrityksellä oli tilaukset vähentyneet, niin syntyi ajatus, että pitäisikö kokeilla tällaista.

Väänänen kertoo tilanneensa Kauppurin Lounaalta ruokaa jo aiemmin, mutta Kaijanen on liikkeellä ensimmäistä kertaa ilmaisen ruoan houkuttelemana. Kaksikko on saapunut paikalle hieman ennen kello yhtä, jolloin paikalla ei ole enää jonoja. Ystävyksille jää tilaisuudesta mukava mieli.

– On hyvä, että tällaista tapahtumaa tulee. Olen kyllä sanonutkin yrittäjille, että jatkakaa ihmeessä toimintaa, Väänänen sanoo.

– Vaikka olen alan ammattilainen, on silti ihana saada joskus jonkun toisen tekemää ruokaa, pitkän uran ravitsemusalalla tehnyt Kaijanen toteaa.

Ruoka loppuu kesken

Tapahtuman ensimmäinen tunti on korvamerkitty vanhuksille ja riskiryhmäläisille, muiden vuoro on vasta sen jälkeen. Mutta kun ensimmäinen tunti on ohi, laatikot ovat tyhjiä.