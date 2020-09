Pikkukylän yhteisö koki kovan kolauksen: Nuorisobussista varastettiin tavaraa 10 000 euron edestä – "Karmea näky, kaikki lähti, mitä irti sai"

Nuorisobussi rakennettiin aikanaan vanhasta kirjastoautosta. Pellolaisille rakkaasta bussista on Mäen mukaan viety noin 10 000 euron edestä tavaraa.

"Vauvasta vaariin porukkaa"

Vanha kirjastoauto on ollut ahkerassa käytössä tuomassa kyläyhteisölle iloa: bussin päällimmäisenä tarkoituksena on kiertää kunnan pikkukyliä, jotta nuoret saisivat vapaa-aikaansa aktiviteettia kotinsa sijainnista huolimatta.

Nuorisobussin varustuksiin kuului muun muassa Playstation, karaokelaitteet, kotiteatteri, kaksi televisiota, mikro ja jääkaappi. Bussissa on järjestetty esimerkiksi disko- ja karaokeiltoja. Bussi on myös kiertänyt paljon erilaisia messuja ja tapahtumia.

– Siellä on käynyt porukkaa vauvasta vaariin ja käyttöä on ollut laidasta laitaan. Käyttötarkoitusta myös mietittiin, että jossakin vaiheessa bussi olisi ympäristökylien vanhuksille ajanviettopaikka. Kehitystä on koko ajan ja kysynnän mukaan mennään, Mäki kertoo bussin elämästä ennen varkautta.