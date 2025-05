Aapo katuu elämässään eniten, että yritti tappaa kaksi ihmistä harhoissaan: "Ne ovat hirveitä traumoja minulle"

Vanhan Vaasan sairaala on toinen valtion mielisairaaloista. Vaasassa on noin 90 oikeuspsykiatrista potilasta, eli henkilöä, jotka ovat tehneet rikoksen syyntakeettomana.

Yksi heistä on 30-vuotias Aapo, joka on ollut hoidettavana Vanhan Vaasan sairaalassa seitsemän vuotta. Hän on yrittänyt tappaa kaksi ihmistä. Rikospaikka tapasi Aapon harvinaisella vierailulla mielisairaalaan.

– Jos verrataan vankilaa ja tätä, niin ihmiselle, jolla on psykoosisairaus, sairaala on parempi paikka kuntoutumisen ja jatkon kannalta. Täällä on monella todella rankkoja taustoja, paljon traumaattisia kokemuksia, päihteidenkäyttöä. Olisi ihme, jos ei niillä taustoilla olisi sairastunut, Aapo sanoo.

Aapolla itselläänkin oli päihdeongelma, mutta nyt hän on ollut kuivilla huumeista seitsemän vuotta. Hänen isänsä oli alkoholisti ja Aapo asui laitoksessa jo nuorena. Sijoituslaitoksessa hän kohtasi myös väkivaltaa.

Aapolla on diagnosoitu paranoidinen skitsofrenia. Hänellä on ollut paljon merkityskokemuksia, eli sellaisia, joissa hän tulkitsee esimerkiksi avaimen kilkkeen tai kenkien kopinan viesteinä. Lisäksi hän on kärsinyt harhoista.

"Asioihin puututaan liian myöhään"

Aapo syyllistyi ensimmäiseen tapon yritykseen tammikuussa 2014. Hän löi silloisen tyttöystävänsä isäpuolta kirveellä poskeen. Mies selvisi hengissä.

– Siinä ei ollut mitään logiikkaa. Minulla ei ollut edes mitään riitaa hänen kanssaan.

Aapon mukaan hänen vointinsa oli ollut huono jo pitkään ennen tekoa.

– Se on surullista, että liian monesti puuttuminen tilanteisiin tulee vasta sitten, kun on jo tapahtunut jotain.

Aapo tuomittiin tapon yrityksestä vankilaan. Hänelle ei tehty mielentilatutkimusta ennen oikeuden tuomiota. Hän ehti olla vankilassa vain yhden päivän, kunnes hänet siirrettiin Turun psykiatriseen vankisairaalaan. Vankilan vartijat olivat huomanneet nopeasti, että Aapo ei ollut psyykkisesti kunnossa eikä hän voinut jäädä vankilaan.

Syksyllä 2017 Aapo syyllistyi uudestaan tapon yritykseen. Tällä kertaa hän yritti tappaa tyttöystävänsä.

– Söin silloin samaan aikaan lääkkeitä ja käytin päihteitä.

Todettiin syyntakeettomaksi

Toiseen tapon yritykseen syyllistyttyään Aapolle tehtiin mielentilatutkimus. Sen mukaan hän oli syyntakeeton. Hänet määrättiin tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Aapon mielestä sairaala on hänelle ehdottomasti oikea paikka eikä vankila.

– En olisi halunnut tehdä mitään noita rikoksia. Ne ovat hirveitä traumoja minulle. Minulla on tullut painajaisiin se, mitä olen tehnyt. Kadun niitä todella paljon, mutta en voi enää muuttaa niitä.

Tulevaisuudeltaan Aapo toivoo, että hän voisi käydä loppuun kokkikoulun ja tehdä vielä joskus osa-aikaista työtä. Toistaiseksi hänellä ei ole tietoa siitä, milloin hän voisi päästä pois sairaalasta.

– Ei tämä ole sellainen paikka mihin haluaa, mutta on tämä oikea paikka ihmiselle, jolla on psykiatrista hoitoa vaativa tausta ja joka tarvitsee hoitoa.

Pari vuotta sitten Aapo yritti tappaa itsensä sairaalassa. Se vei hänet avo-osastolta takaisin suljetulle osastolle.

– Onneksi jäin henkiin. Nyt vointini on täysin erilainen kuin silloin, kuin yö ja päivä.

Mitä Aapo haluaa sanoa rikostensa uhreille? Miten hän viettää päivänsä sairaalassa? Katso Aapon koko haastattelu yllä olevalta videolta.