Mummo otti tilaisuudesta vaarin, eli minkä? Tästä tuttu sanonta juontaa juurensa

Jos tuttua sanontaa alkaa ajatella syvemmin, se saattaa alkaa huvittaa: kuka on se vaari, joka tilaisuudesta ollaan nappaamassa mukaan?

Otettava vaari ei tarkoita ihmisvaaria

Vaarin ottamisella on Suomessa pitkät perinteet: jo Mikael Agricola käytti termiä "ottaa vaarin".

– Lähtökohta on ruotsin kielessä: pitää vaarin on samaa kuin hålla var, ja ottaa vaarin on samaa kuin ta vara. Ruotsin var tai vara tarkoittaa huomiota, huolenpitoa, Kotus kertoo.