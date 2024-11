Mullistaako suomalaiskeksintö koirien syöpähoidon? Lupaa havaita sairauksia jo ennen oireita

Suomalaisyritys DeepScan on kehittänyt koirille uuden syöpä- ja terveystestin, joka tunnistaa koirien sairaudet jo varhaisvaiheessa.

Verikoe havaitsee sairauksia jo ennen oireita

DeepScanin testi on verikoe. Se tunnistaa yrityksen tiedotteen mukaan koirien vakavia sairauksia jo ennen oireiden ilmestymistä.

– Kohonneet cfDNA-tasot viittaavat johonkin sairauteen ja erityisen koholla ne ovat monissa syövissä, jolloin elimistön solutuho on merkittävää, Helsingin yliopiston eläinten molekyyligenetiikan professori ja DeepScanin perustajajäsen Hannes Lohi kuvaa tiedotteessa.

Syöpä on koirien yleisin kuolinsyy.

Testin taustalla on yli 2700 koiran tietokanta, johon lemmikeiltä on kerätty näytteitä. Tutkimuksessa on mukana koiria suomalaisten rotuyhdistysten sekä eläinsyöpäsairaaloiden kautta Alankomaista, Ranskasta, Puolasta ja Sloveniasta.