Muistokirjoitus: Kirsti Paakkasella oli kyky suuruuteen – nainen korkeissa koroissa kulki Saarijärven torpasta Suomen huippujohtajien eliittiin ja Rivieran loistoon

Kirsti Paakkasen kohdalla kävi toteen myös se, että menestyneen naisen takana on hän itse.

Se ilmenee muun muassa hänen viime vuonna ilmestyneestä, Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittamasta elämänkerrastaan Suurin niistä on rakkaus, joka ehti onneksi valmistua ennen Paakkasen poismenoa. Se, että kirjasta tuli viime vuoden suurimpia myyntimenestyksiä, kuvastaa hänen nauttimaansa valtavaa arvostusta.

Kirjan mukaan Kirsti Paakkasella oli erittäin vaatimaton, mutta hyvä koti ja hyvät, uskovaiset vanhemmat, joilta tytär sai maailmalle mukaansa kunnon kotikasvatuksen ja tietoisuuden siitä, mikä on oikein ja väärin. Niillä eväillä 16-vuotias Kirsti Poikanen lähti pahvilaatikko kainalossaan Helsinkiin tarkoituksenaan mennä oppikouluun, mutta työelämä veikin työtä pelkäämättömän tytön heti mennessään.

Haaveet eivät jääneet haikailuksi

Paakkasesta voi sanoa, että hän oli oikea self made woman samaan tapaan kuin Ikean perustaja Ingvar Kamprad. Mutta siinä missä miljonääri Kamprad ajoi loppuun asti polkupyörällä kotikonnuillaan, viiletti Paakkanen Jaguaarilla Nizzan rantabulevardilla. Se oli yksi Kirsti Paakkasen paradokseista; lähtökohdistaan huolimatta hän näki aina suuresti niin bisneksessä kuin omassa elämässään. Ehkä se oli yksi hänen menestyksensä salaisuuksista.

"Tänään omena – huomenna Womena"

Miljardöörien niemi

Pramean elämän kaipuu vei hänet Ranskan Rivieralle, mutta ei sielläkään ihan minne tahansa. Ehei, vaan Rivieran kaikkein hienoimpaan paikkaan, sinne, missä ovat 1800-luvun lopusta lähtien majailleet kruunupäät, aristokraatit, Hollywoodin tähdet ja nykyään myös it-alan suuret pomot, kaikki upporikkaita. Amerikkalaiset kutsuvat tätä 1 600 asukkaan Saint Jean Cap Ferrat’n kuntaa nimellä Peninsule of Billionaires, Miljardöörien niemi. Sen uskomattomien huviloiden ja palatsien joukosta löytyy palmujen, pinjojen ja sypressien katveesta useita maailman kaikkein kalleimmista loma-asunnoista.

Nizzasta kolmen kilometrin päässä sijaitsevasta, Saint Jeanin köyhästä kalastajakylästä alkunsa saanut nykyinen Cap Ferrat elää omaa yksityisten hovimestarien organisoimaa, palveluskuntien pyörittämää suihkuseurapiirielämää, joista tavallinen ranskalainen eikä turisti tiedä tuon taivaallista. Ennen Suomen Kirsti Paakkasta Cap Ferrat’n huvilanomistajiin on kuulunut liuta tähtiä ja hallitsijoita Windsorin herttuaparista Charles Chapliniin ja Rolling Stonesiin. Myös Churchillillä oli tapana lomailla Cap Ferrat’ssa.

"Ah, encore Marimekoo!"

Kun sanoin, etten laskuta keikasta, kun en kerran ole ammattitulkki, sain sellaisen kasan upeita Marimekon pöytäliinoja, että niistä on riittänyt aina erilaiseen kattaukseen joka kerta, kun järjestää päivällisiä. Nopeasti oli pakko todeta, että sekin oli Paakkaselta hieno oivallus. Isossa päivällispöydässä on aina paljon väkeä. Ei mennyt aikaakaan, kun ranskalaisvieraat alkoivat ihastuneina ihmetellä toinen toistaan upeampia pöytäliinojani. ”Ah, encore Marimekoo!” iskostui lopulta nimikin päähän. Mitä parhainta mainostahan se on.