Helena Petäistön kolumni: Modernin ajan Metternich – kukaan ei ole saavuttanut Kissingerin jälkeen vastaavaa statusta

Niinpä niin, jopa Playboy valitsi hänet vuoden persoonaksi, joka kanssa olisi kaikkein mukavinta viettää iltaa. Eikä "dear Henry" pettänyt siinäkään ihailijoitaan, vaan näyttäytyi usein kauniiden naisten seurassa. Tukeva, raskasliikkeinen mies, jonka nenällä keikkuivat vahvat mustasankaiset silmälasit, ei ollut varsinainen Adonis, mutta valta on seksikästä, totesi mukava iltaseura itse ja lisäsi: "Kun on viettänyt päivän Golda Meirin seurassa, ei enää illalla tarvitse Indira Gandhia ".

Kun kuuluisa kongressikeskus ja yksi Ranskan valtion kruununjalokivistä myytiin qatarilaisille vuonna 2009 ja rakennukseen tuli palatsihotelli The Peninsula, se oli minusta lähes pyhäinhäväistys. Mutta lopulta asiassa ei ihan hullusti käynytkään. Nyt siinä samassa tilassa, jossa Kissinger neuvotteli Vietnamin rauhansopimuksen, on nimittäin upea baari. Sen kahdelle vastakkaiselle seinälle on tilattu Vietnamista siellä käsin kudotut suuret ja kauniit silkkiset seinävaatteet. Kyllä siinä miljöössä passaa tilata baarin kehittämän drinkin, jonka nimi on – naturellement! – Henry Kissinger.