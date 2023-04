Miksi Pelicans tekee jatkuvasti jättiyllätyksiä? Tommi Niemelä paljastaa nyt kevään ihmetarinan syyt ja juuret

Parantaa, parantaa ja parantaa

– Me lähestymme jokaista peliä niin, että meidän pitää pystyä tekemään asioita paremmin. Olemme nytkin käyttäneet kaikki välipäivät siihen, että olemme nostaneet asioita esille, joissa voimme olla vieläkin parempia. On selvää, että pelaajilla menee hetki ennen kuin he uskovat tuohon tapaan. Pitää kuitenkin muistaa, että me kaikki olemme kasvaneet sen mallin keskellä, missä on painotettu vain sitä, että nyt pitää voittaa ja nyt taas pitää voittaa. Totta kai. Olemme kilpailu-urheilun keskellä, missä pitääkin voittaa. Me uskomme siihen, että ne voitot tulevat jossain vaiheessa, kun vain malttaa tehdä työtä sen eteen. Se kaikki voittaminen tulee sieltä vääjäämättä. Olen todella onnellinen, että nämä pelaajat ovat saaneet kokea tämän kaaren. Tuo on koko elämän kannalta valtava voimavara, mitä he eivät tule koskaan unohtamaan. Ovat he sitten missä tahansa joukkueessa tai missä tahansa vaiheessa omilla urillaan. Koko maailma on siinä vaiheessa auki, Niemelä avaa koko Pelicansin ajatusmaailmaa.