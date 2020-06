"Tappajaetana" rouskuttaa tieltään kasvit ja kuolleet lajitoverit – näin tunnistat lähes kaikkialle Suomeen levinneen vieraslajin, joka pitäisi hävittää heti kohdattaessa

Espanjansiruetana viihtyy kosteissa paikoissa. Mikäli etanat haluaa pitää poissa omalta pihalta, paras konsti on Luonnontieteellisen keskusmuseon digitointipäällikön Anne Koivusen mukaan pitää piha mahdollisimman tylsän näköisenä.

Espanjansiruetana on kaikkiruokainen ja siksi se tekeekin kovaa tuhoa puutarhassa. Sille maistuvat kaikenlaiset koriste- ja hyötykasvien lehdet ja kukat. Lisänimen tappajaetana se on saanut siksi, että sen on havaittu popsivan myös kuolleet lajitoverit.