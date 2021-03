MTV vahvistaa yritysvastuu- ja yhteiskuntasuhdetyötään kolmella nimityksellä

Nyt Suomen suurimmalle yhteiskunnalliselle keskustelutapahtumalle SuomiAreenalle on nimitetty vastaavaksi tuottajaksi Johanna Tonttila ja ympärivuotiselle SuomiAreena Goes -toiminnalle on nimitetty oma vastaava tuottaja Tiina Nummenmaa. Lisäksi MTV:n yhteiskuntasuhteista vastaamaan on nimitetty Taina Roth. Uudet nimitykset tukevat MTV:n uutta strategiaa.

SuomiAreenaa vetämään vahva kaksikko

SuomiAreena on MTV:n yritysvastuun keihäänkärki. Sen myötä tavoitteena on edistää jokaisen suomalaisen mahdollisuutta osallistua sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä koskevaan keskusteluun.

Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma järjestetään vuosittain yhteistyössä Porin kaupungin kanssa ja vuosittaisen keskustelutapahtuman rinnalla toteutetaan SuomiAreena Goes -hengessä erilaisia tilaisuuksia, joissa pureudutaan suomalaisia koskettaviin ajankohtaisiin aiheisiin.

SuomiAreena-tapahtuman vastaavaksi tuottajaksi on nimitetty Johanna Tonttila. Tonttilaa innostavat isot yhteisöllisyyttä vahvistavat tapahtumat ja hänellä onkin vahva kokemus suurista, suomalaisia koskettavista tapahtumista: hän on ollut mukana Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sekä Helsingissä järjestettyjen Euroviisujen tapahtumatoteutuksissa.

Lisäksi hän on ollut vapaaehtoisena mukana toteuttamassa jääkiekon, hiihdon ja yleisurheilun MM-kisoja. Tonttilalla on tapahtumakokemuksen lisäksi monipuolinen kokemus viestinnän johtamisesta ja kehittämisestä. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Raha-automaattiyhdistyksellä, Veikkauksella sekä viimeisimpänä järjestöpuolella Aspa-säätiössä.

Tonttila aloittaa tehtävässään 12.4.2021.

–Tarvitsemme yhteistä keskustelua yhteisistä aiheista erityisen paljon juuri tällä hetkellä. On tosi hienoa päästä mukaan SuomiAreena-tiimiin rakentamaan uudistuvaa SuomiAreenaa ja toteuttamaan kesälle 2021 hybriditapahtumaa, joka antaa uudenlaisia mahdollisuuksia kohtaamisille ja yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Kaikki me varmasti odotamme jo myös oikeita kohtaamisia ja yhdessä olemista Porin kesässä – näitä kohtaamismahdollisuuksia pyrimme luomaan myös ensi heinäkuun SuomiAreenaan koronatilanne huomioiden, Tonttila summaa.

SuomiAreena Goes -toiminnan vastaavaksi tuottajaksi on nimitetty Tiina Nummenmaa. Nummenmaa on työskennellyt vuodesta 2019 alkaen SuomiAreenan parissa MTV:llä.

Kaikkiaan tapahtumien, markkinoinnin ja viestinnän parissa Nummenmaa on työskennellyt yli 15 vuotta – myös yrittäjänä. Nummenmaa on myös perustanut Hope – Yhdessä & Yhteistesti ry:n, jonka hallituksen puheenjohtajana ja toiminnanjohtajan tukena hän yhä toimii.

– SuomiAreena on kokonaisuudessaan valtavan hieno yhteinen vuosittainen teko suomalaisten osallistamisen vahvistamiseksi. On todella hienoa, että vuosittaisen keskustelutapahtuman rinnalla voimme myös tulevaisuudessa luoda ympärivuotisia kohtaamispaikkoja ja tilaisuuksia, joissa yhdessä yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden kanssa pääsemme tekemään tärkeitä keskustelunavauksia, kiteyttää Nummenmaa.

SuomiAreenan strategisesta kehittämisestä MTV:llä vastaava johtaja, MTV:n johtoryhmän jäsen, Emmi Vainionpää iloitsee uusista nimityksistä.

– Olemme yhdessä Porin kaupungin kanssa tehneet valtavasti töitä kirkastaaksemme, millaiseen suuntaan haluamme SuomiAreenaa tulevaisuudessa kehittää. Olemme todella iloisia, että saamme tämän dynaamisen työparin – Johannan ja Tiinan – viemään eteenpäin yhteistä visiotamme. Heillä on juuri sitä monipuolista kokemusta, intoa ja näkemystä, jota Suomen paras yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma SuomiAreena kaipaa.

MTV panostaa yhteiskuntasuhteisiin

MTV haluaa olla vahva kotimainen yhteiskunnallinen toimija ja toimia merkittävänä tiedon välittäjänä suomalaisille. Tätä työtä tukeakseen MTV on nimittänyt yrityksen yhteiskuntasuhteista vastaamaan media-alan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijan OTM Taina Rothin.

Rothilla on laaja kokemus media-alalta. Hän toimii tällä hetkellä yrittäjänä, ja hänen yrityksensä on auttanut tv- ja radioalan yrityksiä yhteiskuntavaikuttamisen, viestintä- ja edunvalvontapalveluiden sekä lakiasioiden konsultoinnin merkeissä. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Roth työskenteli muun muassa johtotehtävissä pelialalla Sulakkeella sekä lakimiehenä Gramexilla ja Yousicianilla.

Roth työskentelee MTV:llä osa-aikaisesti – MTV:n ajankohtaisiin yhteiskuntasuhdetarpeisiin tarttuen.

– Toimiala on valtavan kiinnostava: Ala on murroksessa, kun esimerkiksi kansainväliset sisältöalustajätit muokkaavat tv- ja mediamarkkinaa Suomessa. Myös jakelu- ja sisältöhankintakustannukset asettavat omat haasteensa kaupallisille toimijoille. Samaan aikaan tv:n katselu voi Suomessa hyvin ja esimerkiksi MTV:n kaupallinen katseluosuus oli helmikuussa lähes 43,7 % – MTV:n monipuoliselle ohjelmatarjonnalle on selvästi kysyntää. Tehtävässäni pyrin varmistamaan, että lainsäätäjät Suomessa tunnistavat ja ymmärtävät kaupallisen tv:n tilanteen ja tarpeet, kuvaa Roth.