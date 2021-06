SuomiAreenan ohjelma on julki! Näin seuraat tapahtumaa paikan päältä tai kotoa

– Pandemia-aika on vaikeuttanut erityisesti pienyrittäjien asemaa, joita suomalaisista yrityksistä on yli 90 prosenttia. Tarvitsemme avointa keskustelua yrittäjyyden mahdollisuuksista Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Toinen tärkeä keskusteluteemamme on ympäristö. Teknologian avulla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, kertoo Telian toimitusjohtaja Heli Partanen.