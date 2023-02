SuomiAreena siirtyy kesäkuulle – tapahtumapaikkana pysyy Pori ainakin vuoteen 2024

SuomiAreena on ainutlaatuinen yhteiskunnallinen festivaali, joka on vakiinnuttanut paikkansa merkittävimpänä ja laajimpana yhteiskunnallisen keskustelun alustana Suomessa.

SuomiAreenaa on tarkoitus uudistaa merkittävästi tulevina vuosina. MTV ja Porin kaupunki tutkivat mahdollisuuksia löytää rinnalleen uutta järjestäjätahoa, joka täydentää nykyistä osaamista.

– Tulevalle kesälle 2023 ohjelmaa rakentamaan on hakenut todella paljon organisaatioita, ja kiinnostus yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitämiseen on vahva. Optiovuoden avulla varmistamme, että keskustelu jatkuu saumattomasti, ennen kuin teemme ratkaisuja siitä, millainen kokonaisuus on tulevaisuuden SuomiAreena, Tonttila jatkaa.