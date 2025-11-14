Julkisen sanan neuvosto on antanut medioille yhden langettavan ja useamman vapauttavan päätöksen.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi langettavan päätöksen sanomalehti Kalevalle sen perussuomalaisten kansanedustajia Pekka Aittakumpua ja Jenna Simulaa käsittelevästä uutisesta.

Neuvosto katsoi, että jutussa ei avattu riittävästi nimettömien lähteiden käyttöä ja sitä, mihin heidän päätelmänsä kansanedustajien väitetystä suhteesta perustuivat. Neuvoston käytettävissä olevan aineiston perusteella ei kuitenkaan ollut osoitettavissa, että Kaleva olisi uutisoinnissaan laiminlyönyt lähdekritiikin, tietojen tarkistamisen tai pyrkimyksen totuudenmukaisuuteen.

Juttu julkaistiin viime vuoden marraskuussa. Siinä esitettiin lehden nimettömien lähteiden perusteella Aittakummun ja Simulan olevan suhteessa.

Kantelun teki kansanedustaja Aittakumpu. Myös Simula oli antanut kantelulle suostumuksensa. Molemmat osapuolet ovat kiistäneet suhteen.

JSN totesi päätöksessään, ettei sillä ole edellytyksiä arvioida, pitikö suhdeväite paikkansa.

Muille vapauttavat