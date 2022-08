MTV Uutisten tiedot: Sähkön arvonlisäveron alentaminen vahvoilla hallituksen pohdinnoissa – keino ei kuitenkaan ole ongelmaton

Valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat arvioineet erilaisia keinoja, ja tältä pohjalta asiaa on käsitelty hallituksen sisällä eri kokoonpanoissa.

MTV Uutisten tietojen mukaan ainakin sähkön arvonlisäveron väliaikainen alentaminen on myötätuulessa. Keino ei kuitenkaan ole ongelmaton, ja yhtenä pulmana on kohdistuminen tai pikemminkin sen puute. Sähkön arvonlisäveron alentamisesta hyötyisivät myös ihmiset, jotka eivät sitä edes tarvitse, esimerkiksi hyvätuloiset, joiden edullinen määräaikainen sähkösopimus on voimassa talven yli. Yksikään hallituspuolue ei kuitenkaan tyrmää ratkaisua.