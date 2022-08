MTV Uutisten tieto: Hallitus haluaa kompensoida korkeita sähkölaskuja uudella tukimuodolla – myös ylimääräinen lapsilisä myötätuulessa

Sähkön arvonlisäveron väliaikaista laskua ei vastusta yksikään hallituspuolue. Kuinka paljon sitä laskettaisiin nykyisestä 24 prosentista on kuitenkin vielä auki.

Arvonlisäverolla voi lain mukaan olla ainoastaan kaksi alempaa kantaa. Nämä kannat ovat Suomessa nykyään 14 ja 10 prosenttia. Mihin kantaan sähkön arvonlisävero loppujen lopuksi laskee, on vielä auki.

Yhdestä hallituslähteestä kerrotaan, että jopa koko 10 prosentin kannan laskusta 5 prosenttiin on keskusteltu. Tämä kuitenkin tarkoittaisi, että arvonlisävero laskisi kaikkien palveluiden ja tuotteiden kohdalla, joilla nyt on 10 prosentin arvonlisävero. Tähän kantaan kuuluvat muun muassa kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, lääkkeet, erinäisiä liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä majoituspalveluita.

Epäselvää on, halutaanko kuitenkaan lähteä laskemaan veroa kaikkien näiden tuotteiden kohdalla. Vihreät haluaisi myös laskea julkisen liikenteen arvonlisäveroa kymmenestä viiteen prosenttiin.

Hallituksen täytyy myös auttaa keskituloisia työssäkäyviä

Laskun hinta on siis edelleen kova, ja siksi tarvitaan lisäkompensaatiota niille suomalaisille, jotka lämmittävät talonsa sähköllä.

Tähän hallitus kaavailee kokonaan uudenlaista tukimuotoa, joka olisi kohdennettu kohonneeseen sähköhintaan. Miltä tämä tuki käytännössä näyttäisi on vielä epäselvää, mutta se voisi esimerkiksi olla kotitalousvähennyksen kaltainen tukimuoto. Sähkölaskun tietyn osuuden voisi esimerkiksi vähentää verotuksessa, jos kuluttaja voi osoittaa, että sähkölasku on ylittänyt tietyn rajan.

Sosiaaliturviin korotuksia

– Sähköhintojen korotus koskee kaikista eniten työssäkäyviä keskituloisia suomalaisia, joilla on sähkölämmitteinen talo. Vähävaraisten kerrostaloissa asuvien sähkölaskut eivät nouse merkittävästi, hallituslähde toteaa MTV Uutisille.

Ylimääräinen lapsilisä

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on esittänyt ylimääräistä lapsilisää maksettavaksi kaikille alle 17-vuotiaille joulukuussa. Esitys saa kannatusta muilta puolueilta ja hintalapun arvioidaan olevan 110 miljoonaa euroa.

Vihreistä ja vasemmistoliitosta kuitenkin halutaan, että tämä ei laskisi toimeentulotuen määrää. Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Lapsilisä on poikkeus tästä.

Eduskunnan tietopalvelun selvityksen mukaan lapsilisän reaaliarvo on laskenut 34,2–42,4 prosenttia vuodesta 1994. Jos vuoden 1994 taso haluttaisiin palauttaa, lapsilisiä tulisi korottaa 52–73,7 prosenttia.

Hallituksesta on arvioitu, että syksyn budjettiriihi sujuisi ilman suurempia ongelmia. Kehyksistä on jo sovittu ja ensi kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Tämä vaikuttaa puolueiden halukkuuteen tehdä kipeitä päätöksiä. Helpompaa on avata kukkaro kuin kiristää vyötä.