MTV Uutisten kysely: Jopa 80 prosenttia keskustan piiriväestä haluaa puheenjohtajakisan, Annika Saarikko monen suosikki – Katri Kulmunille sekä kannatusta että kritiikkiä: "Eväät on syöty"

Annika Saarikko on kyselyssä suosituin ehdokas seuraavaksi puheenjohtajaksi. Varsinaissuomalainen Saarikko saa kyselyssä 43 prosentin kannatuksen. Lappilaisen Kulmunin jatkoa toivoo 26 prosenttia vastaajista.

Saarikko ei ole toistaiseksi ilmoittanut, lähteekö hän ehdolle keskustan puheenjohtajaksi. Äitiyslomalla oleva Saarikko on korostanut, että hän haluaa vähemmän hässäkkää ja enemmän vakautta.

– Jos hän ennen puoluekokousta näyttää, että hänellä on strategia voittaa kuntavaalit, niin kyllä, yksi vastaajista kommentoi Kulmunin jatkomahdollisuuksia.

Osa vastaajista on kuitenkin kriittisiä Kulmunin jatkomahdollisuuksille.

– Eväät on syöty, eräässä vastauksessa todetaan.

– Hänen uskottavuutensa luotettavana puoluejohtajana on mennyt, toteaa puolestaan toinen.

Gallupit rasitteena

Kulmunin pahimpana rasitteena on alhainen kannatus gallupeissa. Ylen ja Helsingin Sanomien kyselyissä keskustan kannatus on laskenut lähelle kymmentä prosenttia, mikä on ennätyksellisen vähän.