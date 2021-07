MTV Uutisten kysely: Purra perussuomalaisaktiivien ylivoimainen suosikki – Halla-ahon päätös oli monelle pettymys

Eerola on aiemmin kertonut harkitsevansa ehdokkuutta puheenjohtajakisassa.

Näin Purrasta sanotaan

– Ainoa tarpeeksi tunnettu ja kenttää tunteva ehdokas (Purra). Hillitty, mutta sopivan särmikäs ja analysoi asioita erinomaisesti sekä ymmärrettävästi. Sukupuolella ei merkitystä. Puisto vielä liian tuntematon ja hieman vaisu, vaikkakin asiantunteva. Tiihonen on ehdokkaana vitsi ja jäsenenäkin aiheuttaa mainehaittaa puolueelle. Hänet tulisi erottaa puolueesta pikaisesti, yksi vastaajista kertoo kyselyssä.

Myös Puisto on vakuuttanut kenttäväkeä taidoillaan.

– Sakari on älykäs, toki sitä on Riikkakin. Sakari kuitenkin tulee hieman ulkopuolelta, joten hänen valintansa rikkoisi tuon puoluetoimistoon pesiytyneen kuppikunnan, joka on tällä hetkellä hieman liiankin hyvin hitsautunut yhteen, yksi Puiston kannattajista kommentoi kyselyssä.