Keskusta porskuttaa, perussuomalaiset sukeltaa – nyt puhuu Miko Bergbom

Perussuomalaisten kannatus on laskenut jälleen viimeisimmässä kannatusmittauksissa.

Helsingin Sanomien tuoreessa eduskuntavaalien kannatusmittauksessa perussuomalaisten kannatus vajosi 10 prosenttiin, ja hallituspuolue jakaa nyt neljättä sijaa opposition vasemmistoliiton kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten joulukuun 2018, kun perussuomalaiset ei ole HS:n mittauksessa suositumpi kuin vasemmistoliitto.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtajalta, kansanedustaja Miko Bergbomilta kysyttiin SuomiAreenassa, mistä "historiallisen huono kannatus" johtuu.

Selvää vastausta Bergbomilta ei tipu, mutta kyseessä on hänen mukaansa "hyvä kysymys".

– En usko, että mitään sirkustemppuja sen korjaamiseen ainakaan tarvitaan, hän sanoo.

– Mutta sen sanon, että jos joku olisi sanonut minulle kaksi vuotta sitten, että olemme tilanteessa, jossa itäraja on suljettuna, rajan poikkeuslaki on säädettynä, Ottawan jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta ollaan irtautumassa ja perussuomalaisten kannatus on kympissä niin olisin sanonut, että olet hullu enkä usko sinua.

Bergbomin mukaan nykyinen tilanne onkin se, mikä se on.

– Vaalit käydään 2027 ja siitä mennään eteenpäin.

Keskustan Kalli: "Suomessa asiat ei mene oikeaan suuntaan"

Viimeisimmässä HS:n kannatusmittauksessa keskusta piti kolmatta sijaa 15,7 prosentin kannatuksella.

Keskusteluun osallistuneen keskustan edustakuntaryhmän varapuheenjohtajan, kansanedustaja Eeva Kallin mukaan taas puolueen kasvanut kannatus johtunee siitä, että puolue on tehnyt joitain asioita oikein "Ja tunnistanut niitä huolia ja toiveita, joita suomalaisilla on".

– Tämä tuorein kannatuskehitys ja kevään vaalit osoittavat minusta sen, että yhä useampi suomalainen ajattelee, että asiat Suomessa eivät mene oikeaan suuntaan, Kalli arvioi.

Kallin mukaan tämä "väärä suunta" tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työllisyys ei ole parantunut vaan laskenut, konkurssien määrä on ennätyksellinen.

– Luottamus omaan tulevaisuuteen ja se näkymä ei ole valaistunut vaan pikemmin päinvastoin.

Bergbomin mukaan hallitus tekee koko ajan toimia tilanteen parantamiseksi.

– Niitä tehdään jatkossa myöskin lisää tietenkin Suomen eteen. Toiset tekevät, toiset puhuvat.

20:26 Katso koko SuomiAreenan keskustelu videolta. Aiheina muun muassa Naton huippukokous, hallituksen verotuspäätökset ja puolueiden kannatusmittaukset.