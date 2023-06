MTV Uutisten kysely paljastaa: Sofia Virta on vihreiden piiripäättäjien selvä suosikki puheenjohtajaksi

MTV Uutisten kyselyn perusteella Virta on selkeä suosikki puheenjohtajaksi piirihallitusten jäsenten keskuudessa.

Virta on kotoisin Varsinais-Suomesta Kaarinan kaupungista ja ammatiltaan hän on opettaja, terapeutti sekä yrittäjä.

Hyrkkö tulee Uudeltamaalta Espoosta ja on ammatiltaan diplomi-insinööri. Hyrkkö on eduskunnassa ollut vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Virta sopivan ulkopuolinen

– Sofialla on kyky puhutella puolueen ydinkannattajien ulkopuolisia äänestäjiä, ja siten laajentaa kannatuspohjaa. Lisäksi hänen talouspoliittiset näkemyksensä ovat lähimpänä omiani, eräs vastaaja perustelee.

– Sofian etuna on erityisesti myös se, että hän ei ole marinoitunut aikaisemmissa puolueen johtotehtävissä ja tulisi puolueen johtoon nykyisen ydinjoukon ulkopuolelta. Puolue on eräänlaisen uudelleenkäynnistyksen edessä, joten vanhan koneiston ulkopuolelta kehään astuva puheenjohtaja saattaisi paremmin houkutella puolueen kannattajakunnasta pois valuneet uudelleen kiinnostumaan vihreästä liikkeestä, toinen vastaa.

– Molemmat ovat hyviä ehdokkaita, mutta Saara Hyrköllä on enemmän kokemusta ja puolueen tuntemusta; on helpompi käydä nopeammin muutostyöhön, kun tuntee muutettavan organisaation ja toiminnan todella hyvin. Hän on aktiivinen, asioihin paneutuva, tarkka ja selkeä, yksi vastaajista toteaa.