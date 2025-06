Annika Saarikolle mojova palkankorotus

Annika Saarikko siirtyy politiikasta opiskelijaterveydenhuollon johtoon. Samalla palkka nousee tuhansilla euroilla kuukaudessa.

Keskustan Annika Saarikko kertoi jättävänsä politiikan astuessaan uuteen tehtävään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimitusjohtajana 8. syyskuuta 2025 alkaen.

Samana päivämääränä nykyinen toimitusjohtaja Katariina Poskiparta jättää tehtävän.

Otimme selvää, paljonko Saarikko tulisi tienaamaan uudessa pestissään.

Julkisten verotietojen mukaan Poskiparta tienasi toimitusjohtajana vuonna 2023 152 287 euroa. Se tekee siis noin 12 700 euroa kuukaudessa.

Samana vuonna Saarikko tienasi 145 845 euroa. Tuloissa on huomioitava, että Saarikko työskenteli ministerinä kesäkuuhun asti. Tämän jälkeen Saarikko on tehnyt töitä kansanedustajana.

Rivikansanedustajana Saarikon palkkio on 7 993 euroa kuukaudessa. On oletettavaa, että myös Saarikon palkka toimitusjohtajana on samaa luokkaa kuin Poskiparrankin.

Hänen tulonsa nousevat uudessa pestissä roimasti, lähes 5 000 eurolla.

