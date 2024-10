MTV Pennsylvaniassa: Paluu salamurhayrityspaikalle sai Trumpin kannattajat tunteikkaaksi

Jo sata kilometriä ennen Butleria Pennsylvanian maaseudun läpi ajellessa ei jää epäselväksi, kumpi on suositumpi ehdokas tässä kolkassa Amerikkaa, Trump vai Kamala Harris . Lähes jokaisen talon pihassa liehuu Trump-lippu tai nurmikolle on pystytetty kyltti, jonka kuvassa Trump huitoo nyrkkiään verisenä.

Liikuttava hetki

– Olen ollut niin monessa Trump-rallyssä, että tulin sillä kertaa vähän myöhemmin, koska heillä on aina viihdettä ja puhujia ennen Trumpia. Odottelin ulkopuolella kuuden aikoihin ja juttelin miehen ja naisen kanssa, joilla oli radiopuhelin. Yhtäkkiä mies huusi "He tekivät mitä?!" Hän kertoi minulle, että Trumpia on ammuttu ja sitten he lähtivät. Ihmiset alkoivat soitella koteihinsa ja kaikki auttoivat toisiaan kaaoksessa, hän kertoo.