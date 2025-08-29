J. D. Vancelta hurja Trump-vihjaus: On valmis presidentiksi – "jos tapahtuu kauhea tragedia"

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoo olevansa valmis ottamaan presidentin tehtävät hoitaakseen, jos Donald Trumpille tapahtuu jotain.

J. D. Vance kertoo yhdysvaltalaisen USA Todayn haastattelussa olevansa varma siitä, että presidentti Donald Trump hoitaa virkakautensa loppuun.

Hän vakuutti medialle, että Trump on uskomattoman hyvässä kunnossa, vaikka presidentin terveydentilasta on viime aikoina esitetty kysymyksiä.

– Hänellä on valtavasti energiaa, ja vaikka suurin osa presidentin ympärillä työskentelevistä ihmisistä on häntä nuorempia, me huomaamme, että hän on viimeinen, joka menee nukkumaan, viimeinen joka soittaa puheluita illalla, ja ensimmäinen joka herää ja aloittaa puhelut aamulla.

Vance sanoo kuitenkin olevansa valmis hyppäämään Trumpin saappaisiin, jos tälle tapahtuisi jotain.

– Kauheita tragedioita tapahtuu, mutta olen hyvin varma, että Yhdysvaltain presidentti on hyvässä kunnossa, hoitaa virkansa loppuun ja tekee suuria asioita amerikkalaisille.

– Mutta jos, Jumala paratkoon, tapahtuu kauhea tragedia, en keksi parempaa käytännön koulutusta kuin se, mitä olen saanut 200 viime päivän aikana, hän lisäsi.

Yhdysvaltain perustuslain mukaan varapresidentti ottaa presidentin tehtävät ja arvonimen, jos presidentti kuolee, eroaa tai erotetaan virasta.

Historian aikana varapresidentti on noussut presidentiksi kesken kauden yhdeksän kertaa, kertoo The Independent -lehti.