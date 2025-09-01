Kommentti: Trump "katosi" – spekulaatiot Yhdysvaltojen presidentin voinnista ovat villejä

Donald Trumpia ei olla nähty julkisuudessa päiviin. "Trump on kuollut" -spekulaatiot lähtivät heti lentoon, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pysytellyt poissa kameroiden edestä jo muutaman päivän, jopa poikkeuksellisen pitkään.

Sosiaalisessa mediassa alkoi heti kohina, joka meni suoraan syvään päätyyn: onko Trump kuollut?

#trumpisdead on trendannut X:ssä jo muutaman päivän.

Trumpin viimeisin julkinen esiintyminen nähtiin keskiviikkona, kun hän johti televisioitua kabinettikokousta. Aiemmin viikolla, hänet oli nähty pelaamassa golfia.

Lauantaina Trump nähtiin lastenlastensa kanssa matkalla golfkentälle. Eilen sunnuntaina hän vilahti Valkoisen talon edestä kuvatulla videolla.

AFP / Lehtikuva. Kuvassa Trump lauantaina matkalla golfkentälle.

Nämäkin lyhyet havainnot ovat nostaneet kysymyksiä, miksi Trump ei näyttäydy kunnolla?

On täysin mahdollista, että presidentti haluaa vain pitää matalaa profiilia muutaman päivän ajan, mutta sosiaalisen median irvileuat eivät sitä halua uskoa.

AFP / Lehtikuva. Trump kuvattuna sunnuntaina.

Varapresidentin lausunto hämmentää

Valkoinen talo lähettää toimittajille sähköpostitse tietoja myös presidentin aikataulusta.

Keskiviikon presidentin aikataulussa luki vain, että presidentti lounastaa varapresidentin kanssa. Samana päivänä, J.D. Vance antoi USA Todaylle tämän lausunnon:

– Kyllä, mitä tahansa voi aina tapahtua, kyllä, kauheita tragedioita tapahtuu, mutta olen hyvin luottavainen siitä, että Yhdysvaltain presidentti on hyvässä kunnossa, että hän tulee palvelemaan loppukauden ja tekemään suuria asioita amerikkalaisten hyväksi, Vance kehui presidentin kuntoa.

– Ja jos, luoja varjelkoon, tapahtuu kauhea tragedia, en voi kuvitella parempaa harjoitusta kuin viimeiset 200 päivää, Vance sanoi tarkoittaen sitä, jos hänen pitäisi yhtäkkiä nousta presidentiksi.

Tämä lausunto oli täydellinen katalysaattori huhuille; jos varapresidentti maalailee jo valtaannousua, mitä on tapahtunut presidentille?

Terveydentila huolettaa

Presidentti Trumpille tuskin on tapahtunut mitään sen vakavampaa, mutta hänen hiljaiselonsa tapahtuu kieltämättä kummalliseen aikaan Trumpin viimeisien terveysuutisten valossa.

Trumpilla on todettu alaraajojen laskimovajaatoiminta, josta Valkoinen talo kertoi tänä kesänä.

Kyseessä on hyvin tyypillinen, yleinen sairaus yli 70-vuotialla. Terveyskirjasto kuvaa sairautta näin:

– Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta on yleinen, krooninen ja useimmiten etenevä sairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä. Pintalaskimoiden vajaatoiminnan tavallisin näkyvä merkki on suonikohjut, mutta niitä ei ole suinkaan näkyvissä kaikilla.

Lisäksi taudinkuvaan kuuluu turvonneet nilkat, joista Trump on silminnähden kärsinyt.

Trumpin käsissä on nähty myös isoja mustelmia viime aikoina, ensimmäisen kerran jo vuosi sitten. Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kuittasi mustelmat seurauksena "kovasta kättelystä".

Asiantuntijoiden mukaan mustelmat voivat johtua Trumpin laskimosairaudesta.

Mustelmia on myös yritetty peittää meikkivoiteella, huonoin tuloksin.

Tarkkanäköisimmät ovat huomanneet sosiaalisessa mediassa, että mustelmat ilmestyvät Tumpin käteen noin viikon välein.

Synkeimmät pahanilmanlinnut huomasivat, että Kuningatar Elisabetin käsissä nähtiin samanlaisia mustelmia ennen hänen kuolemaansa.

Miksei huhuja kumota?

Valkoisella talolla on asiassa suuri vastuu. Näin kovan huhumyllyn keskellä olisi kaikkien etu, että presidentti näyttäytyisi selvästi julkisuudessa.

Eilen Trumpista kuvattu video – jossa hän näkyi etäisesti ja vilaukselta – vain pikemminkin lisäsi kysymyksiä kuin rauhoitti niitä.

Moni on ihmetellyt, miksi Trump ei astu kameroiden eteen kumoamaan huhuja itse.

Myöskään raportteihin hänen hyvästä voinnistaan ei suhtauduta täysin varauksetta, sillä Trumpin hallinto on aiemminkin salannut presidentin terveystietoja. Esimerkiksi koronapandemian aikaan ei kerrottu avoimesti presidentin ja ensimmäisen naisen Melania Trumpin rokotuksista.

Valkoisen talon aikataulun mukaan presidentillä ei ole ollut julkisia esiintymisiä keskiviikon jälkeen, eikä myöskään tänään maanantaina, jolloin Yhdysvalloissa vietetään Labour Day -juhlapyhää.

Yhdysvaltain presidentin seuraavaa esiintymistä odotetaan ja siihen kohdistuu siis jopa Trumpin mittapuulla poikkeuksellisen paljon huomiota.

