Trumpin hallinnon politiikkana on se, ettei Israel liitä Länsirantaa.

Lähi-idässä vierailulla ollut Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance on sanonut, ettei Israel ole liittämässä miehitettyä Länsirantaa itseensä. Hän vakuutti näin siitä huolimatta, että israelilaiset lainsäätäjät ovat hyväksyneet äänestyksessä kaksi lakiesitystä, jotka petaisivat laillisesti alueliitoksia.

Vancen mukaan kyseessä on typerä poliittinen temppu, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ei tue. Trumpin hallinnon politiikkana on nyt ja jatkossakin se, ettei Israel liitä Länsirantaa, Vance sanoi Israelin-vierailunsa päätteeksi.

