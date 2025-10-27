Donald Trump sanoo, että hän ei aio yrittää kiertää Yhdysvaltain perustuslain 22. lisäystä, jonka mukaan presidentiksi voidaan valita korkeintaan kaksi kertaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina poissulkevansa mahdollisuuden asettua ehdolle varapresidentiksi vuoden 2028 presidentinvaaleissa Yhdysvalloissa. Aiheesta kertoo Reuters.

Varapresidenttiyttä on väläytelty joidenkin Trumpin kannattajien keskuudessa vippaskonstina, jota kautta Trump voisi jatkaa presidenttinä vielä kolmannenkin kauden.

On esitetty, että nykyinen varapresidentti J. D. Vance asettuisi ehdolle tulevissa vaaleissa Trump varapresidenttiehdokkaanaan. Jos Vance voittaisi vaalit, hän eroaisi nopeasti, minkä jälkeen Trumpista tulisi jälleen presidentti.

– Minulla olisi oikeus tehdä niin, Trump sanoi puhuessaan lehdistölle Air Force Onen kyydissä.

Trump kuitenkin lisäsi, että ei tekisi niin.

– Mielestäni se olisi liian ovelaa. Kyllä, poissulkisin sen, koska se on liian ovelaa. Luulen, että ihmiset eivät pitäisi siitä, Trump sanoi.

– Se ei olisi oikein, Trump lisäsi.