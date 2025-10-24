



Stefan Bremerin ikonisia kuvia Helsingin yöstä nyt esillä 2:27 Katso video: Hakasalmen huvilassa avautuu perjantaina 24.10. Bremerin laaja valokuvanäyttely Helsinki by Night. Julkaistu 59 minuuttia sitten Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi @pmakipetaja Helsingin rautatieasema oli 1970- ja 80-luvuilla suorastaan vaarallinen paikka. Aseman ympäristössä kohtasivat monet eri nuorisokulttuurit. Valokuvataiteilija Stefan Bremer ikuisti kamerallaan aseman öisiä tapahtumia, ihmisiä ja maisemia. Stefan Bremerin valokuvissa esittäytyvät nuorisokulttuurit diinareista punkkareihin ja runolliset kaupunkimaisemat. – Maisemat syleilevät tätä kuvakokonaisuutta ja sen sisällä on inhimillinen toiminta, intohimoa, rakkautta ja raivoa, kuvailee valokuvataiteilija Stefan Bremer. Bremer ei kuvannut salaa vaan lähestyi rohkeasti kiinnostavilta näyttäviä ihmisiä. – Tietyissä ihmisissä on karismaa ja tämä karisma on se, mitä ajan takaa, tiivistää Bremer. Bremerin laaja valokuvanäyttely Helsinki by Night avautuu tänään perjantaina Hakasalmen huvilassa.





Bremerin kuviin on tallentunut maagisia hetkiä. Kuvaajan piti aina odottaa seuraavaan päivään, että sai kuvat kehitettyä ja näki, oliko filmillä onnistuneita otoksia. MTV

Yllätyksiä ja nopeita tilanteita

Luottamus kuvauskohteiden kanssa syntyi vähitellen.

– Mun taktiikka oli se, että kun seuraavana viikonloppuna tulin takaisin asemalle, edellisen viikonlopun kuvat olivat mukana kopioina ja jaoin ne näille ihmisille. Niistä he näkivät, mikä on mun tavoite, kertoo Bremer.

Kuvissa osa nuorista poseeraa kuvaajalle, mutta mukana on myös yllätyksiä ja nopeita tilanteita, joista kuvaaja ehti ottaa vain yhden kuvan.

– Kyllä Helsinki on tällainen fellinimäinen parhaimmillaan, mutta se vaatii paljon kävelyä, monta iltaa, monta pitkää tuntia kameran kanssa, sanoo Bremer.

Bremer ei kysynyt kuvattavien nimiä, mutta jotkut etsivät hänet käsiinsä.

– 30 vuotta kuvaamisen jälkeen soi puhelin. Oletteko Stefan Bremer ja kuvasitteko 70-luvulla asemalla, kysyttiin. Kun myönsin, soittaja kertoi, että Hara täyttää 50 vuotta ja olisi kiva saada kopio kuvasta. Tuli sellainen olo, että kuva eli, myöntää Bremer.

Näyttelyn avajaisiin on tulossa monia Bremerin yökuvissa esiintyneitä ihmisiä.

Yksi Stefan Bremerin omista suosikkikuvista on otettu Hakaniemen torilla.MTV

"Olin varsinainen nyrkkimagneetti"

Kirjailija Kjell Westö eli nuoruuttaan 1970- ja 80-luvun Helsingissä. Iltaisin hän vältteli rautatieaseman ympäristöä.

– Näytin juuri siltä ylemmän keskiluokan pojalta, mikä olinkin. Mä olin juuri näille diinareille ja punkkareille varsinainen nyrkkimagneetti, muistelee Westö.

Westö oli kuitenkin kiinnostunut musiikista ja kävi bileissä.

– Mä olin flanellipaidassa eikä kukaan halunnut puhua mulle, koska niille ihmisille tyyli oli niin tärkeä. Mulla ei ollut tyyliä sitten tippaakaan, tunnustaa Westö.

Vaikka turpiin tuli useasti, kaikki alakulttuurit kiinnostivat nuorta miestä. Itse Westö ei kuulunut mihinkään niistä.

– Ei se ole mikään sattuma, että minusta myöhemmin tuli kirjailija. Ihmisyyden eri ilmentymät ja olomuodot kiinnostivat alitajuisesti jo nuorena, pohtii Westö.