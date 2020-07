Yli 500 hengen suurtapahtumia saa pian järjestää sisälläkin – syksy silti haastellinen: "Ala on lyöty aika maan rakoon"

Rahkon mukaan olisi liian positiivinen ilmaus, että korona on saanut tapahtuma-alan polvilleen.

– Kyllähän tämä ala on lyöty aika maan rakoon. Meidän toimintamme laitettiin ensimmäisenä kiinni, ja meidän rajoitteemme luultavasti poistetaan viimeisinä.

Turvallisuus peittoaa kovat kävijätavoitteet

Lähinnä kansainvälisiä tapahtumia on jouduttu siirtämään myöhemmäksi tai järjestämään kokonaan virtuaalisina.

Kovia kävijätavoitteita tämän syksyn tapahtumiin ei Vepsäläisen mukaan ole asetettu, koska asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus on tärkein asia.

Tapahtumajärjestäjät kertovat, että maskipakkoa kävijöille tai henkilökunnalle ei ole, mutta suojamaskeja on tapahtumissa saatavilla.

– Toimialalla tehtiin omavalvontaohjeet, joissa on määritelty tärkeimmät noudatettavat turvallisuusohjeet. Messut vertautuvat ympäristöltään kauppakeskuksiin sillä erotuksella, että voimme tehokkaasti kontrolloida, missä tahdissa ja miten asiakkaita tulee sisään, Vepsäläinen kertoo.

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo, että syksyllä on tiedossa jo runsaasti tapahtumia, mutta kuitenkin noin 25 prosenttia tavallista vähemmän.

– Se on varmaa, että tapahtumia tullaan tekemään, ja ihmiset ovat kyllä myös käyneet lippuluukulla, vaikkakin huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, Ahokas sanoo.

Kotimainen markkina kannattelee poikkeusaikana

Fullsteamin toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen sanoo, että elokuu on konserttien osalta hyvin haasteellinen myös siksi, että ravintoloiden rajoitukset estävät monien klubikeikkojen toteutumisen.

– Ilman jonkinnäköistä ennustettavuutta koko ala on tällä hetkellä aika lailla pysähdyksissä.

Yritys on välittänyt joitakin edustamiaan kotimaisia artisteja muihin tapahtumiin, mutta Tähtinen ei kommentoi tilannetta artistien puolesta.

Moni artisti on joutunut kevään ja kesän aikana pitkälle keikkatauolle, ja Tähtisen mukaan artistit halajaisivat jo takaisin keikkailemaan.

– Suomessa ollaan siinä mielessä onnellisessa asemassa, että meillä on vahva kotimainen markkina ja paljon kotimaisia artisteja, jotka kiinnostavat yleisöjä. Uskon, että jos koronatilanne Suomessa pysyy hallussa, ala pystyy kohtuullisen hyvin käynnistämään toimintaansa.

Tapahtuma-alalle toivotaan tukipakettia

Juha Rahko on huolissaan siitä, kuinka poikkeustilanteen pitkittyminen voi runnella tapahtuma-alaa pitkällä tähtäimellä.

– Tällä alalla on isot alihankintaketjut, ja siellä on paljon mikroyrittäjiä ja itseään työllistäviä ihmisiä. Alan taloudelliset selviytymismahdollisuudet ovat todella rajalliset. Pelkäämme sitä, häviääkö alalta sitä hyvää osaamista, mitä meillä on Suomessa.