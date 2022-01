Tällaista sotakalustoa Venäjä on tuonut Ukrainan rajan tuntumaan – Iskander-ohjuksia mukana sotaharjoituksissa

Venäjä on talven aikana siirtänyt harjoitusten varjolla tuhansia uusia yksiköitä lähemmäs Ukrainan ja EU:n rajoja. BBC:n mukaan pysyvästi Ukrainan lähistöllä on asemissa noin 35 000, mutta tuhannet uudet yksiköt ovat siirtyneet pitkiäkin matkoja länttä kohti.

Tällä hetkellä joukkoja on Ukrainan ympärillä arviolta jo yhteensä 100 000.

Venäjä on toistuvasti vakuuttanut, ettei se suunnittele hyökkäystä ja kyse on pelkästä harjoittelusta. Yhdysvallat, Nato ja EU eivät ole olleet niin vakuuttuneita presidentti Vladimir Putinin sanoista, joten tunnelma on erittäin jännitteinen.