Jääkiekon SM-liigan sarjamallien välinen äänestys sai torstai-iltana yllättäviä kierroksia, kirjoittaa MTV Urheilun Antti Rämänen.

SM-liiga tiedotti lopulta ennen puoltayötä siirtymisestä 14+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjamalliin.

Samalla yhtiökokous runnoi läpi myös muun muassa suoran nousun ja putoamisen sarjatasojen välille sekä suunnitelman tulevasta siirtymäkaudesta, johon voivat hakea mukaan myös viime kevään Mestis-voittaja Jokerit sekä tämän kauden mestari tai Jokerien uusiessa voittonsa sen finaalivastustaja.

MTV Urheilu sai jo kesken kokousillan tietoonsa, että ensimmäinen äänestys sarjamalleista ei tuottanut vaadittua kahden kolmososan enemmistöä 15 äänivaltaisen liigaosakkaan joukossa.

Kyseessä oli äänestys 12+10 joukkueen mallista, jota kannatti aluksi kahdeksan seuraa ja vastusti seitsemän. Seuraavaksi osakkaat äänestivät kokonaispaketista, jossa joukkuemäärään oli lisätty muun muassa suoran nousun ja putoamisen mahdollisuus. Äänestys päättyi tällä kertaa numeroin 7–8, joten ehdotus 12+10-mallista kariutui lopullisesti tähän.

Sen sijaan 14+10-sarjamalli sai heti ensimmäisellä yrittämällä taakseen riittävän kymmenen osakkaan määräenemmistön. Äänestystulos 11–4 oli varsin selvä. Valkoinen savu alkoi kohoilla Konepajankujan piipuista.