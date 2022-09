MTV Urheilu seuraa: Susijengi johdossa tauolle EM-puolivälierässä!

Suomi eteni kahdeksan parhaan joukkoon voittamalla sunnuntaina Kroatian neljännesvälierässä lukemin 94–86. Lauri Markkanen teki ottelussa maajoukkueen yhden ottelun piste-ennätyksen heittämällä peräti 43 täppää.

Suomen saavutus on merkittävä virstanpylväs, sillä koskaan aikaisemmin Susijengi ei ole kahdeksan parhaan joukkoon päässyt pudotuspeliotteluiden kautta. Edellisestä kerrasta kahdeksan joukossa ehti vierähtää peräti 55 vuotta.

Suomi–Espanja -ottelun voittaja etenee neljän parhaan joukkoon. Vastaan välierässä tulee voittaja ottelusta Kreikka–Saksa.

Otteluseuranta:

Toinen neljännes (Espanja–Suomi 43–52)

Klo 19.06: Tauko jatkuu vielä hetken. Tilastoja avauspuolikkaalta: Suomi upotti kakkoset 70-prosenttisesti. Espanjan vastaava luku jäi alle kuuteenkymmeneen. Kolmosissa Susijengi on ollut aivan jäätävä. Prosentit Suomelle peräti 54–19. Hyökkäyspään levypalloissa Suomi on ollut pehmeä. Ne hallitseva maailmanmestari on vienyt peräti 11–3.

Klo 18.59: Valtonen puolustaa Espanjan viimeisen hyökkäyksen erinomaisesti. Suomi johtaa EM-puolivälierää puoliajalla 52–43. Aivan erinomainen avauspuolikas. Suomen pelisuunnitelma toimii kollektiivin kautta erinomaisesti. Yhdeksän suomalaista pisteillä.

Klo 18.57: Espanja saa pientä momentumia toisen neljänneksen loppuun. Suomi ottaa aikalisän, kun kellossa on jäljellä 40 sekuntia. Ero on hieman kaventunut, se on nyt yhdeksän pistettä. Nyt vain jämäkästi erän loppuun!

Klo 18.54: Puolitoista minuuttia toista neljännestä jäljellä. Espanja saa pitkästä aikaa kolmosen sisään. Susijengi johtaa lukemin 50–38.

Klo 18.49: Markkanen laitaa Espanjan paikkapuolustuksen tuhannen päreiksi, ja kolmonen pohjaan! Sasu Salin seuraa esimerkkiä. Suomi johtaa 14 pisteellä!

Klo 18.47: Vaikka Susijengi edelleen johtaa, on Espanja saanut toisella kympillä jäädytettyä Suomen pitkät hyökkäykset.

Klo 18.45: Espanjan Rudi Fernandez syöksyy pää edellä pelastamaan pallon joukkueelleen. Robottikamera ottaa osumaa. Ei takaiskua kuitenkaan Susijengille tästä hyökkäyksestä. Viisi minuuttia jäljellä. Suomi johtaa 37–26.

Klo 18.42: Kolmisen minuuttia toista neljännestä takana. Suomen pillin mukaan tanssitaan toistaiseksi. Espanjan pitkä hyökkäys painosti Susijengin ottamaan kuitenkin aikalisän. Suomella 13 pisteen johto.

Klo 18.40: Espanja saa häijyn pitkän hyökkäyksen, mutta Suomi puolustaa kuin muuri. Pallonmenetyksestä Shawn Huff nakuttaa tylysti pallon koriin.

Klo 18.38: Toinen kymmenminuuttinen alkaa Lauri Markkasen väkevällä korillenousulla. Pari pongoa siitä.

Ensimmäinen neljännes (Espanja–Suomi 19–30)

Klo 18.35 Mikke Jantunen heittää OMALTA kenttäpuoliskolta pallon sukkana sisään! Suomelta aivan jäätävä avauskymppi. Suomi johtaa 30–19. Avausneljännes paketissa.

Klo 18.34: Suomi liikuttaa palloa samettisesti, ja uransa huipentava Petteri Koponen ujuttaa kolme pistettä. Susijengi 27–17 -johtoon.

Klo 18.30: 18-vuotias Little laittaa seuraavassa hyökkäyksessä kolmosen sisään. Aivan häikäisevä sisääntulo puolivälierään. Vapaaheitto vielä sisään, ja Suomen johto on jo yhdeksän pistettä!

Klo 18.29: Miro Little vedättää espanjalaispuolustusta näyttävästi, pallo Madsenille ja loistava hyökkäys päättyy pisteisiin. Littleltä aivan häikäsevää harhauttamistyötä. Neljä minuuttia jäljellä. Suomella viiden pisteen johto. Espanja käyttää aikalisän.

Klo 18.26: Karvan alle viisi minuuttia avauskymppiä jäljellä. Suomi on terävöittänyt alun jälkeen. Puolustuksessa jämäkkää toimintaa. Susijengi siirtyi Sasu Salinin heitolla 11–9 -johtoon.

Klo 18.22: Markkanen avaa oman iltansa kakkosella. Heti perään Espanjalle vapaaheitot, joista toinen sukkaan. Suomi kuittaa. Pisteen päässä ollaan nyt.

Klo 18.20: Espanja on toimittanut hyökkäyksistään pallon rinkulaan. Suomelta pari-kolme epäonnistunutta hyökkäystä. Markkasen ensimmäinen heitto jää rautaan. Tilanne Espanjalle 8–2, vajaat kolme minuuttia pelattu.

Klo 18.15: Pallo liikkuu! Illan ensimmäiset pisteet pamauttaa Espanja. Kolmen pisteen hyökkäys kärkeen.

Klo 18.04: Susijengi marssii kentälle. Lauri Markkanen viimeisenä putkesta ulos. Tänään tarvitaan Laurilta sunnuntaitakin kovempia ihmetekoja.

Klo 17.54: Toistaiseksi Berliinin Mercedes-Benz Arenassa suomalaisfanit vievät määrällisesti espanjalaisia, arvioi paikan päällä MTV Urheilun Kasperi Kunnas. Puolueettomien katsojien voitaneen olettaa asettuvan piskuisen Susijengin puolelle. Yleisöltä siis toivon mukaan luvassa lisäsenttejä donkkeihin.

Klo 17.47: EM-puolivälierän alkuun alle 30 minuuttia. Vastaan asettuva Espanja on koripallon arvokisojen todellinen mahti. Maa on napannut kolme EM-kultaa vuodesta 2009 lähtien, ja jäänyt mitaleitta viimeksi 2005. Espanja on myös hallitseva maailmanmestari, kun vuonna 2019 finaalissa kaatui Argentiina.

2:24 Tulosruutu: Petteri Koponen ja Shawn Huff päättävät uransa EM-kisoihin. Juttu tehty ennen Kroatia-ottelua.