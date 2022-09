Espanja peloissaan Susijengistä? Valmentaja tuskailee: "Joukkue tekee sinut hulluksi"

– Tähän otteluun valmistautuminen on ollut erityisen vaikeaa. Vastassa on joukkue, joka pelaa epätyypillistä mutta hyvin tehokasta peliä. Erinomaisia heittäjiä ja maailmanluokan tähti, Espanjan italialainen päävalmentaja Sergio Scariolo mietti ottelun aattona espanjalaislehti Marcan mukaan.

– Ottelusta tulee erittäin vaativa pelaajille. Toivon ja odotan, että meillä on pelissä mukana maksimaalinen kunnioitus (vastustajaa kohtaan) ja maksimaalisesti kovuutta. Sillä jos annat heidän (Suomen) pelata, se on joukkue, joka tekee sinut hulluksi ja pyörälle päästäsi upottamalla kolmosen juostuaan ensin 23 sekuntia (hyökkäysajasta) kuin päättömät kanat. Se on vaikea joukkue, ja katsotaan, olemmeko henkisesti valmiita siihen mitä EM-puolivälierä vaatii.