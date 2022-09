MTV Urheilu seuraa Susijengin kohtalonottelua: Suomen on voitettava kisaisäntä Tshekki

Suomi-Tshekki 0–0

Klo 17.30: Ottelun alkuun on nyt tunti. Kun Puola voitti iltapäivän ottelussa Hollannin, se tietää sitä, että Suomenkin on jatkoon mennäkseen voitettava Tshekki. Serbia ja Puola ovat toistaiseksi varmistaneet D-lohkosta paikkansa jatkossa. Suomi kohtaa lohkon päätösottelussaan torstaina Hollannin, jonka turnaus päättyy joka tapauksessa tähän vaiheeseen. Tiistain Tshekki-ottelun panos on Susijengin osalta kuitenkin selvä: sen on voitettava Tshekki tai muuten turnaus päättyy alkulohkoon. Jos Suomi voittaa Tshekin, se pelaa yhä jatkopaikasta.