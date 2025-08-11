Sasu Salinilla edessä komea merkkipaalu

Sasu Salinin maaottelu-ura on edennyt 15 vuoden ja 150 ottelun mittaan. Lauri Markkaselta odotellaan taas 40 pisteen näytöstä.

Illan Suomi–Belgia-koripallomaaottelussa juhlistetaan Sasu Salinin 15 vuoden ja 150 ottelun mittaan ennättänyttä maajoukkueuraa. Salin pelasi ensimmäisen maaottelunsa päivälleen 15 vuotta sitten, kun Suomi kohtasi EM-karsintaottelussa Israelin.

Tuolloin varusmiespalvelusta selvittänyt Salin aloitti maaottelupelit 11 pisteen korisaaliilla. Viime vuosikymmenellä hän kasvoi Susijengin luottopelaajaksi ja pääsi kokemaan arvokisaturnaukset MM- ja EM-tasolla.

Viime vuosina maajoukkueen ykköstähtenä on pelannut Lauri Markkanen aina mukana ollessaan. Belgiaa vastaan pelattavan otteluparin ensimmäisessä ottelussa viime perjantaina hän pussitti maajoukkuepelien suomalaiseksi ennätykseksi 48 pistettä.

Viisi miestä yli 40 pisteessä

Markkanen ylsi kolmatta kertaa maajoukkueurallaan yli 40 pisteeseen. Hän heitti Timo Lampenin 42 pisteen maaotteluennätystä sivuavat pisteet vuonna 2022 maaottelussa Ukrainaa vastaan, ja kohensi ennätyksen 43 pisteeseen Berliinissä pelatussa EM-kisaottelussa kuukautta myöhemmin.

Markkasen ja Lampenin lisäksi myös Hanno Möttölä (42), Kari-Pekka Klinga (42) ja Sakari Pehkonen (40) ovat yltäneet maajoukkuepeleissä vähintään 40 pisteeseen.

Päivän Belgia-ottelu alkaa kello 18.30. Suomi voitti otteluparin ensimmäisen osan perjantaina lukemin 105–62.