Prinssi William tekee Eugene Levylle yllättävän paljastuksen elokuvamaustaan.
Prinssi William esiintyy harvinaisella tavalla perjantaina 3. lokakuuta julkaistussa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa, jossa hän avaa mielenmaisemaansa ja kuninkaallista elämäänsä ohjelmaa luotsaavalle kanadalaisnäyttelijä Eugene Levylle.
Jaksossa Williamilta kuullaan yllättävä paljastus hänen elokuvamaustaan. Prinssi nimittäin tunnustautuu Levyn tähdittämien American Pie -seksikomediaelokuvien faniksi.
– Kuulin, että olit kaupungissa, joten ajattelin, että miksipä en kutsuisi sinua tänne. Olin aiempien elokuviesi suuri fani, Eugene, kaikkien American Pie -elokuvien, William kertoo.
William sanoo olevansa sitä sukupolvea, johon American Pie -elokuvat erityisesti iskivät aikoinaan. Levy tiedustelee, kenen kanssa prinssillä oli nuorempana tapana katsella kyseisiä elokuvia.
– Monien ystävieni kanssa, William kertoo.
Ensimmäinen American Pie -elokuva julkaistiin vuonna 1999.
Lue myös: Hämmentävä näky: Prinssi William kaahailee sähköpotkulaudalla pitkin Windsorin linnan maita
Ensimmäinen America Pie -elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1999. Elokuva kertoo neljästä lukion viimeistä vuotta käyvästä pojasta, jotka ottavat yhteiseksi tavoitteekseen menettää neitsyytensä ennen kouluvuoden päättymistä.
Alkuperäiseen elokuvasarjaan kuuluu neljä vuosina 1999–2012 julkaistua elokuvaa, joissa seurataan saman tutun kaveriporukan edesottamuksia heidän kasvaessaan teinipojista aikuisiksi. Vuosien 2005 ja 2020 välillä julkaistiin lisäksi viisi American Pie Presents -spin-off-elokuvaa, joissa keskiössä ovat muut American Pie -universumiin kuuluvat hahmot.
Härskeistä ja räävittömistä kohtauksistaan tunnetuista seksikomediaelokuvista tuli aikoinaan valtava ilmiö, ja ne nauttivat suosiota etenkin nuorten keskuudessa.
Levy esittää American Pie -elokuvissa Jim Levensteinin (Jason Biggs) isää Noah Levensteiniä.