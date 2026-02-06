Syömäpuikkojen käyttö on helppoa – jos sen osaa. Nyt puikkojenkäytön ammattilainen näyttää oikean tavan!

Viiden jälkeen -ohjelman juontajat Ripsa Koskinen-Papunen ja Mikko Suursalmi joutuivat keskiviikon suorassa lähetyksessä yllätyshaasteeseen. Paikalle studioon oli kutsuttu ruokavaikuttaja Fami Cao, jonka tehtävänä oli testata ja treenata ruutukasvojen kykyä käyttää syömäpuikkoja. Studioon oli katettu annokset riisiä, nuudeleita ja herneitä.

Fami Cao kertoi itse oppineensa käyttämään syömäpuikkoja jo ennen kuin oppi puhumaan.

– Sinähän olet ympäristösi summa, ja vanhemmat kun käyttää puikkoja pelkästään kotona syödessään, niin aika nopeasti itsekin alkaa oppimaan.

Älä tee puikkojen kanssa näin

Ruokavaikuttajan mukaan yleisimmät virheet puikkojen käytössä liittyvät usein siihen, miten niillä napataan ruokaa, tai miten puikot asetellaan lautaselle.

– Esimerkiksi, että laitat puikot pystyyn riisin päälle näin. Tämähän tavallaan symboloi vähän hautajaisrituaalia, kun laitetaan suitsukkeet pystyyn näin, Cao demonstroi.

Puikkojen tökkääminen ruokaan pystyyn viestii myös siitä, ettei syöjä välttämättä ole nauttinut ruoastaan.

Toinen virhe on tarjota ruokaa suoraan puikoilla toiselle ihmiselle.

– Aina lautasen kautta, ei puikosta puikkoon.

Miten syömäpuikoilla syödään oikein esimerkiksi nuudelit? Onko loukkaus pyytää haarukkaa, jos ei osaa syödä puikoilla? Katso videolta Fami Caon vinkit.