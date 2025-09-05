Uusin rooli oli Bond-tähti David Dencikille hyvin poikkeava: "Emme tiedä hänestä kovin paljoa"

Bond-elokuvasta tuttu David Dencik tekee hänelle epätyypillisen roolin uusimmassa elokuvassaan Beginnings.

James Bond -elokuvasta 007 No Time to Die tuttu David Dencik näyttelee yhtä pääroolia uudessa elokuvassa Beginnings. Hän on Thomas, joka on keskellä avioeroa. Suunnitelmat kuitenkin keskeytyvät, kun hänen tuleva ex-vaimonsa Ane (Trine Dyrholm) saa aivohalvauksen.

Rooli oli Dencikille täysin uudenlainen, koska hänen aiemmat roolinsa ovat olleet äänekkäitä ja huomiota herättäviä.

– Emme tiedä hänestä kovin paljoa. Hänellä on perhe ja hänen nimensä on Thomas. Tämä oli uusi haaste minulle ja ehkä merkki siirtyä kypsempään suuntaan ja tehdä jotakin tavanomaisempaa, Dencik kertoi MTV Uutisille Espoo Ciné Film Festivalilla.

Dencik piti työskentelystä niin vastanäyttelijänsä Dyrholmin kuin ohjaaja Jeanette Nordahlin kanssa. Koko tiimin kanssa kuvauksissa oli rentoutunut ilmapiiri.

Haastavinta Thomasin roolissa olivat pari tunteellisesta kohtausta, jotka liittyivät hänen ex-vaimoonsa. Dencik on tottunut hieman outoihin rooleihin, mitä Thomas ei ollut lainkaan.

Luultavasti Dencikillä on roolihahmonsa kanssa paljonkin yhteistä, mutta hän on itse täysin erilaisessa elämäntilanteessa kuin Thomas.

– Jos minulla kävisi samalla tavalla kuin Thomasille, luultavasti käyttäytyisin samalla tavalla kuin hän, naimisissa oleva Dencik pohti.

Beginnings-elokuva oli mukana elokuussa Espoo Ciné Film Festivalilla.

Dencik näytteli vuoden 2021 007 No Time to Die -elokuvassa Valdo Obrucheviä.

Katso jutun alussa olevalta videolta, minkälaisia muistoja David Dencikillä on Suomesta.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan. Haastattelun kieli on englanti.

8:38 David Dencik muistelee sattumuksia, joita kävi 007 No Time to Die -elokuvan kuvauksissa.