Suomalainen Nina myi asuntonsa ja lähti Kaliforniaan kannabisbisnekseen – menetti säästönsä ja ystävänsä: "Olin naiivi Suomi-tyttö"

Nainen on Nina Aro, joka on juuri jättänyt elämänsä Suomessa, myynyt asuntonsa ja aloittanut uuden elämän Kaliforniassa kannabisjuomabrändin myyntijohtajana.

Asunto ja kihlattu jäivät Suomeen eikä Aro palannut Yhdysvalloista

Sillä tiellä Aro on vieläkin. Hän asuu Kaliforniassa, Santa Monican kaupungissa, ja on Suomessa vaan käymässä.

Kun Aro puhuu, suomenkielisen puheen seassa vilahtelee englantia ja ruotsia. Hän on asunut Yhdysvalloissa jo vuosia ja hänen äidinkielensä on ruotsi eivätkä suomenkieliset sanat tule aina mieleen.

Kannabisala alkoi kehittyä ja Aro kiinnostui

Arosta tuli kannabisjuomayrityksen myyntijohtaja

Aro myi asuntonsa ja sijoitti lähes 100 000 euroa Frassersin toimintaan

”Sain selville, että kirjanpidossa oli paljon pielessä”

Talousjohtaja: Johdon rahankäytössä epäselvyyttä

Aro epäilee johdon käyttäneen yrityksen rahoja luksuselämään

”Tuntui kivalta nähdä Diplon ja Post Malonen juovan yrityksesi juomaa”

Assad on ollut varapääjohtajana myös Size Records -nimisessä levy-yhtiössä, jonka on perustanut Swedish House Mafia -yhtyeestä tunnettu Steve Angello.

Assadilla aiempi oikeusjuttu Swedish House Mafian DJ:n kanssa

Assad MTV Uutisille: ”Monimutkaisia asioita”

Uusi kannabisjuomayritys lähestyi Aroa ja kyseli sijoitushaluista

– Huomasin, että yrityksen nimi on muutettu, mutta tuote on ihan sama kuin meillä aikoinaan, Aro kertoo.

– On autoja, jossa on yrityksen logo, on pientä Amazon-myyntiä, joka ei periaatteessa tarkoita mitään. Se on sellaista fasadin ylläpitoa, mutta ajatus ei ole myydä isoa määrää sitä juomaa, Aro uskoo.