Työpaikka Uudellamaalla? Näin rajanylitys käytännössä tapahtuu – tässä poliisin vinkit työmatkaliikkujille

Leppälän mukaan liikenne alkoi maanantaina Mäntsälän tarkastuspisteellä valtatie 4:n varrella jo aamulla kello 4.30. Menoliikennettä on odotettavasti koko aamupäivän ajan. Poliisin toive on, että mikäli on mahdollista, töihin menoa porrastettaisiin jonojen lyhentämiseksi.