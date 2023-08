MTV seuraa: Suomen MM-ralli käyntiin – Kalle Rovanperä ja kilpakumppanit Harjun yleisöerikoiskokeella

5:03

Video: Tällainen on Suomen MM-rallin avauserikoiskoe – perinteikkään reitin maamerkki on kokenut kovia: "Tähän on mennyt sekunteja ja rahaa"