MTV seuraa: Sardinian MM-ralli jyrähtää käyntiin – Kalle Rovanperä rajun tehtävän edessä

Rallin MM-sarjan kauden kuudes osakilpailu ajetaan viikonloppua Sardinian saarella Italiassa. MTV Urheilu seuraa perjantain ajopäivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Perjantaina Sardiniassa ajetaan kuusi erikoiskoetta. Samat kolme pätkää viedään läpi aamupäivän ja iltapäivän aikana.

Sardinian MM-ralli perjantaina:

10.01 EK1 Arzachena 1 (13,97 km) 11.16 EK2 Telti - Calangianus - Berchidda 1 (18,43 km) 12.31 EK3 Sa Conchedda 1 (27,95 km) 15.05 Huolto A, Olbia (40 min) 16.31 EK4 Arzachena 2 (13,97 km) 17.46 EK5 Telti - Calangianus - Berchidda 2 (18,43 km) 19.01 EK6 Sa Conchedda 2 (27,95 km) 21.05 Huolto B, Olbia (45 min)

Liveseuranta:

Klo 9.32: Tämän vuoden ralli käynnistyy tutulla Arzachenan erikoiskokeella, joka on nopea ja näyttävä pätkä. Sen jälkeen siirrytään täysin uudelle Calangianus–Berchiddan EK2:lle. Se pitää sisällään tiukkoja neulansilmämutkia ja lyhyitä asfalttiosuuksia. Päivän kolmas veto on kisan pisin, liki 28 kilometrin Sa Conchedda on autoille erittäin vaativa, mutta katsojille sitäkin viihdyttävämpi hyppyineen ja vesilätäkköineen.

Klo 9.00: Oikein mukavaa perjantaiaamua ja tervetuloa mukaan seuraamaan Sardinian MM-rallin ensimmäisen ajopäivän tapahtumia. Tästä artikkelista löytyvät totuttuun tapaan kaikki kisapäivän käänteet. Moottorit jyrähtävät käyntiin kello 10.01, kun perjantain ensimmäinen erikoiskoe on valmiina käynnistymään.

Ajojärjestys määrittyy MM-tilanteen mukaan, ja Kalle Rovanperä joutuu toisella sijalla olevana kuskina karheille sorateille heti Toyotan tallikaverinsa Elfyn Evansin jälkeen. Sardiniassa ensimmäisistä ajopaikoista on haittaa ehkä eniten koko MM-kalenterissa. Katsotaan, miten Kalle suoriutuu!

Sardinian nuotituksessa tapahtui onnettomuus, joka pakottaa WRC2-kuski Pierre-Louis Loubet'n jäämään sivuun kisasta. Siitä lisää tässä jutussa: