Esapekka Lappia hirvittää jo Rovanperän vauhti – "Kovaa laskee Kalle, ei auta mikään"

Lapin toistaiseksi ainoa MM-rallin ykköstila on niin ikään Suomen osakilpailusta, mutta jo kuuden vuoden takaa. Pieksämäkeläinen kokee, että MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Toyotan Kalle Rovanperä on jälleen kerran pahin vastustaja, vaikka puolustava mestari joutuukin ladulle ensimmäisenä autona perjantaina.

– On siellä vaan aika monta nimeä, joita voi voittotaisteluun nostaa. Thierrystä (Neuville) ei tiedä, mihin hän intoutuu. Ei (Ott) Tänakia sovi myöskään unohtaa. Enemmän on kyse siitä, kestääkö laite kolme päivää. Siinä on kuitenkin niitä luotettavuusongelmia ollut aika paljon. Elfyn (Evans) ajoi myös hyvin jo testipätkällä ja on voittanut täällä, Lappi mietti.