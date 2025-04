MTV seuraa: KalPalta häkellyttävä yllätysveto SM-liigan 4. finaaliin – tuliko totuus julki Raimo Helmisen SaiPasta?

SM-liigan finaalisarja jatkuu tänään keskiviikkona Lappeenrannassa, kun SaiPa ja KalPa iskevät yhteen neljännen kerran. KalPa johtaa sarjaa voitoin 2–1. Se ryöpytti Raimo Helmisen luotsaamaa SaiPa-nippua maanantaina Kuopiossa. Pystyykö SaiPa korjaamaan kurssiaan vai ovatko sen rajat tulleet vastaan? MTV Urheilu seuraa illan finaalin tapahtumia hetki hetkeltä.

SaiPa avasi finaalisarjan tyylillä, kun se haki perjantain Kuopion ottelusta 6–2-voiton. Sen jälkeen vaakakuppi on heilahtanut KalPan suuntaan.

KalPa oli parempi heti seuraavana päivänä Lappeenrannassa (2–5). Kaikista rajuin näytös nähtiin maanantaina Kuopiossa, kun KalPa tykitti vajaaseen kahteen ja puoleen minuuttiin neljä maalia. Homma oli taputeltu. KalPa otti lopulta 8–1-voiton.

Kuopion illasta syntyi runsaasti jälkipyykkiä kolmen eri tapauksen kautta. SaiPalta luottopuolustaja Mark Pysyk sai lopulta pelikieltoa, kun hänen ja KalPan puolustajan Lasse Lappalaisen polvet osuivat yhteen.

Sen sijaan rajusti KalPan hyökkääjää Jaakko Lanttaa taklannut SaiPan Henri Nikkanen tai polvi edellä SaiPan puolustajaa Mikko Niemelää niitannut KalPan Konsta Kapanen eivät saaneet pelikieltoa omista tilanteistaan.

Lappeenrannan ottelun alla kuultiin häkellyttävä uutinen, kun KalPan avainhyökkääjä Jaakko Rissanen palaa kuopiolaisjoukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Tieto on yllättävä, sillä ennusmerkit viittasivat siihen, että 35-vuotias hyökkääjä ei välttämättä palaa enää KalPan vahvuuteen tämän kauden aikana.

Seuranta, SM-liigan 4. finaaliottelu, SaiPa–KalPa x–x (x–x, x–x, x–x):

Kello 13.40: SaiPa oli niin luvattoman huono maanantaina Kuopiossa, että sensaatiojoukkueen suuntaan oli pakko lähettää kritiikin poikasta.

Kello 13.35: Paluu vielä Kuopion maanantain tapahtumiin. KalPa iski tyrmäysiskut jo pelin alkuhetkillä. Neljä maalia vain aikaan 2.22.

KalPa juhli ja SaiPa ihmetteli maanantaina Kuopiossa.NIKLAS PEHKONEN

Kello 13.30: Tausta Pysykin pelikieltotapaukseen:

0:19 KalPan kärkipakki Lasse Lappalainen joutui jättämään maanantain finaalin kesken tämän tilanteen seurauksena

Kello 13.25: SaiPa joutuu tulemaan toimeen ilman avainpuolustajaansa Mark Pysykiä, joka on pelikiellossa illan ottelussa. Pysyk osui polvellaan KalPan Lasse Lappalaiseen maanantain Kuopion kamppailussa. Tapaus vietiin kurinpitoon, mistä Pysykille määritettiin yhden ottelun mittainen pelikielto.

SaiPan ketjut:

Otto Kivenmäki – Ville Petman – Mikko Petman

Janne Naukkarinen – Henri Nikkanen – Kim Strömberg

Roni Karvinen – Miska Siikonen – Antti Kalapudas

Juuso Heikkilä – Niklas Appelgren – Eero Klintrup

Saku Salminen – Karri Aho

Ondrej Trejbal – Mikko Kousa

Samuli Niinisaari – Juuso Airola

Mikko Niemelä

Kari Piiroinen (Michael Hutchinson)

SaiPan avainpuolustaja Mark Pysyk (kuvassa) on pelikiellossa, kun SM-liigan finaalisarja jatkuu keskiviikkona Lappeenrannassa.Mikko Lieri / All Over Press

Kello 13.20: Tämän päivän yllätysuutinen kuultiin siis KalPan suunnalta, kun sen avainhyökkääjä Jaakko Rissanen on kehissä. Sen sijaan KalPan kapteenia Tuomas Kiiskistä ei nähdä kuopiolaisjoukkueen kokoonpanossa.

KalPan ketjut:

Juuso Mäenpää – Jaakko Rissanen – Matyas Kantner

Aleksi Klemetti – Patrick Curry – Jere Karjalainen

Andreas Okany – Benjamin Korhonen – Kasper Simontaival

Konsta Kapanen – Jaakko Lantta – Kristjan Kombe

Lukas Kanak – Filip Westerlund

Jesper Mattila – Lasse Lappalainen

Ville Ruotsalainen – Aleksi Elorinne

Tuomas Salmela

Stefanos Lekkas (Juha Jatkola)

Kello 13.17: Tervetuloa SM-liigan neljännen finaaliottelun SaiPa–KalPa liveseurannan pariin. Kiekko tippuu Lappeenrannassa jäähän kello 17. MTV Urheilun studiolähetys pyörähtää liikkeelle kello 16.30. Ennen mittelön alkua liveseurannassa perkauksessa lähtökohdat illan taistoon.