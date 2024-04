Kärppien kohuratkaisu paljastunut emämokaksi SM-liigassa – seurapomo tunnustaa: "Minun täytyy kantaa vastuu"

Kolmen pelatun ottelun jälkeen Pelicans johtaa Kärpät-välieräsarjaa voitoin 3–0.

– Tasaisia, maalin pelejähän nuo ovat kaikki olleet. Erot ovat pieniä. Ripaus parempaa tekemistä ja ripaus parempaa onnea, niin numerot voisivat olla erinäköisiä, Kärppien urheilutoimenjohtaja Mikko Myllykoski perkaa mennyttä MTV Urheilulle.

Kärpät oli äärimmäisen tehokas vielä Jukurit-puolivälieräsarjan alkuhetkillä. Erityisesti Kärppien ylivoima ja sen kärkiyksilöt olivat lennossa.

Välierissä Pelicans on saanut Kärppien tehomiehet kuriin. Maalimäärät kertovat kaiken.

Teemu Turunen: 1, Ville Koivunen: 0 ja Joonas Kemppainen: 1.

Eikä tulitukea ole tullut riittävästi taustalta.

– Numerot eivät valehtele, Myllykoski myöntää.

– Jokainen pelaaja on yrittänyt tuoda parastaan pöytään. On selvää, että onnistumisia kaivataan muiltakin. Kyse ei ole siitä, ettemmekö olisi pyöritelleet kaikki mahdollisia vaihtoehtoja kokonpanojen suhteen, jotta olisimme saaneet sellaisen rosterin kasaan, millä tulosta olisi tullut joka rintamalta, Myllykoski jatkaa.

Raju ratkaisu

Kärppien ja Pelicansin sarjassa kaikista suurin puheenaihe on liittynyt Pelicansin maalivahtiin Niklas Kokkoon. Vuodenvaihteessa Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen ykköstorjujana MM-kisoissa esiintynyt Kokko vaihtoi kyseisen turnauksen jälkeen maisemaa, kun hänelle ei riittänyt tilaa Oulussa.

Kärpät oli värvännyt entisen mestarivahtinsa Tomi Karhusen tuuraamaan Kokkoa, joka lähti joulukuussa Nuorten Leijonien matkaan Ruotsin Göteborgissa järjestettyihin kisoihin.

Kun Kokko palasi reissulta takaisin Ouluun, hänen paikalleen oli ilmestynyt toisen veskarin varusteet. Vielä tuolloin HIFK:n listoilla ollut Karhunen lunasti itselleen loppukauden mittaisen sopimuksen pohjoiseen.

Samaan aikaan Kärpillä oli pidemmälle ulottunut sopimus Leijonistakin tutun torjujan Niclas Westerholmin kanssa.

Piti tehdä ratkaisuja.

Seuran omalle kasvatille, NHL-huippulupaukselle Kokolle lähdettiin etsimään uutta osoitetta. Maalivahtipulasta kärsinyt Pelicans päätti tarttua tuumasta toimeen.

Se värväsi huippulupaavan Kokon, joka vakuutti jo runkosarjan loppupätkällä.

Välierissä Kokon yhteenlaskettu torjuntaprosentti on ollut 94,59 (Liigan paras lukema). Mukaan on mahtunut yksi nollapeli, joka irtosi tiistaina Lahdesta.

Tiivistettynä: Kokko on ollut mörkö entiselle seuralleen.

– Asiat eivät ole aina niin yksioikoisia kuin mitä niistä on yleisesti tiedossa. Emmekä halua mennä niiden osalta yhtään sen syvemmälle, Kärppä-pomo Myllykoski kommentoi aihetta.

– Jossittelu on hirveän helppoa. Jälkijossittelu varsinkin. Se on maailman helpointa touhua. Tämä on nyt se tilanne, minkä kanssa meidän pitää elää. Varmasti tällaisena tuoreena urheilujohtajana mun pitää kantaa vastuu siitä päätöksestä, minkä silloin teimme. Tuo on vain otettava vastaan. Teemme syvällisemmän analyysin sitten, kun pelit ovat päättyneet ja kun vedämme kautta yhteen. Mietimme sitten, että mitä tästä jäi käteen, Myllykoski jatkaa.

Moni on ehtinyt ihmetellä sitä, että miksi Kärpät päästi Kokon sellaiseen seuraan, joka kilpailee sen kanssa samoista sijoituksista.

– Kyllähän me tiesimme, että tuollainen mahdollisuus on olemassa, kun hän siirtyi Liigassa toisaalle. Se oli ihan todennäköistä, että tuo skenaario voi tulla jossain vaiheessa eteen, kun meidän tarkoituksenamme on mennä päätyyn asti. Tiedossa oli, mutta tehty mikä tehty, Myllykoski kuittaa.

Optimistisena

Jääkiekon SM-liigan välierissä yksikään seura ei ole noussut koskaan 0–3-tappioasemasta sarjan voittoon. Ylipäätänsä pudotuspeleissä vain yksi joukkue on yltänyt tähän, kun Blues nousi keväällä 2012 puolivälieräsarjassa KalPan ohi.

– Pessimisti ajattelee, että harvemmin on noustu, mutta optimisti voi ajatella, että meillä on mahdollisuus tehdä historiaa. Niin kauan kun liekki lepattaa, uskomme, että täältä vielä tullaan. Taas kun seuraava peli alkaa, niin molemmilla joukkueilla on 50/50-mahdollisuus voittoon. Sen perässä tässä ollaan, Myllykoski avaa oululaisjoukkueen lähestymistapaa, lisäten perään:

– Tiedämme, että olemme selkä seinää vasten. Hirveistä ei ole enää ottelupalloja jäljellä. Nyt pitää vain onnistua.

Samaan aikaan kun Kärpät yrittää tehdä ihmeen, Myllykoski rakentaa oululaisseuran ensi kauden joukkuetta.

– Se prosessi on kesken, Myllykoski sanoo suoraan.