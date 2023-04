MTV seuraa: Tapparalta käsittämätöntä vyörytystä SM-liigan katkaisufinaalissa – Pelicans-vahti raivostui pahemman kerran

Seuranta, SM-liigan 5. finaaliottelu Tappara–Pelicans 3–1 (x–x, x–x, x–x):

1. erä:

4. min: Pelicans yrittää toimittaa kiekkoa aktiivisesti maalille. Tapparalla ei kuitenkaan mitään hätää. Ydin on hyvin tiivis.

1.11 MAALI! Tappara, 1–0. Räjähtävä alku illan finaaliottelulle. Tapparalle heti ylivoimahyökkäys, joka tuottaa tulosta. Waltteri Merelä jakaa ja Anton Levtchi naulaa kiekon verkkoon. Iso huomioarvo on se, että avausmaalin tekijä on voittanut jokaisen tämän kevään finaaliottelun.

Kello 18.21: Tapparan ja Pelicansin sarjassa yksi kynnyskysymys on liittynyt siihen, miten Pelicans ei ole tehnyt vieläkään yhtään ylivoimamaalia. Paikkoja on kyllä riittänyt, mutta Tappara on venynyt kiekkojen eteen Christian Heljangon johdolla.