Alpine-tallin kuljettaja Pierre Gasly ja Williamsin Alexander Albon lähtevät sunnuntaina Singaporen F1-kisaan varikkosuoralta.
Kummankin autoihin on tehty yön aikana muutoksia. Gasly jäi teknisen vian takia lauantain aika-ajon viimeiseksi, mutta olisi päässyt kisaan 18. lähtöruudusta Williamsin molempien autojen hylkäyksen takia.
Alpine teki kuitenkin muutoksia Gaslyn auton pohjalevyyn ja jousituksiin, minkä takia ranskalaisen on pakko aloittaa kisansa lähdöllä varikkosuoralta. Myös aika-ajon tuloksissa 12. sijalta hylätyn Albonin jousituksia on uusittu.
Williamsin molempien autojen takasiivet todettiin aika-ajoissa sääntöjenvastaisiksi. Näin ollen Carlos Sainz lähtee kisaan viimeisenä 18. lähtöruudusta. Gasly ja Albon säntäävät kisaan hänen perässään.
Paalupaikalta Singaporessa klo 15 Suomen aikaa käynnistyvään kisaan starttaa Mercedeksen George Russell ennen Red Bullin Max Verstappenia ja McLarenin Oscar Piastria.