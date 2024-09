MTV seuraa: Singaporen GP – Tiivistyykö F1-mestaruustaisto entisestään? Lewis Hamiltonilta heti rohkea veto

Singaporen GP, seuranta:

Kierros 4/62: Vaikka Hamiltonilla on pehmeämmät renkaat autossaan, ei brittikonkari ole pystynyt haastamaan Verstappenia lähdön jälkeen. Kaksikon ero on jo 2,4 sekuntia hollantilaisen hyväksi.

Kello 14.27: Käynnissä oleva F1-kausi on saanut viime kuukausina täysin uusia kierroksia, kun Red Bullin vahva vire on kääntynyt laskuun ja McLaren on puolestaan noussut kenties koko varikon nopeimmaksi talliksi. Tällä kaudella on nähty yhteensä jo seitsemän eri voittajaa. Verstappenilla voittoja on seitsemän, Norrisilla, Piastrilla, Leclercillä ja Hamiltonilla kaksi sekä Russellilla ja Sainzilla yksi.