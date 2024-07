MTV seuraa Belgian GP:tä: Lewis Hamilton siirtyi kisan kärkeen, Max Verstappen aloitti nousunsa

F1-liveseuranta, Belgian GP:

Kierros 3/44: Sauberin Guanyu Zhoun auto on hyytynyt ja kiinalaisen kisa menee pilalle. Hän pystyy kuitenkin tuomaan autonsa varikolle.

Kierros 1/44: Verstappen on aloittanut väkevän nousunsa ja on avauskierroksen jälkeen jo yhdeksäs. Myös Bottas on parantanut lähdössä yhden sija ja ajaa nyt 13:ntena.